По словам астролога, пришло время закреплять достигнутый успех и удержать то, что имеете, или улучшить что-то былое. А Юпитер подскажет, как лучше это сделать или как исправить ошибки.

Планета изобилия и счастья – Юпитер – начинает свою ретроградную фазу 28 июля, которая продлится до 23 ноября.

Ретроградный Юпитер подчеркивает большой интеллект и знания, поэтому даже сейчас он может дать чрезвычайно большие знания и умения.

Астролог Елена Кулакова объяснила, какое влияние эта планета окажет на нашу повседневность и мышление.

По ее словам, с 29 июля 2022 по 23 ноября 2022 года Юпитер - планета удачи и возможностей - будет в ретро движении почти 4 месяца. Астролог отмечает, что этот промежуток времени стоит использовать для закрепления достигнутого успеха и удержания того, что имеете, или улучшить что-то былое.

"Желание сделать что-то давно отложено, пересмотреть ценности и изменить ориентиры. Юпитер подскажет, как лучше сделать или как исправить ошибки. К нему стоит прислушаться, ведь в Овне еще и знатный врач Хирон", - посоветовала эксперт.

В частности, в течение 4 месяцев внимание следует направить на исцеление и изменения. Для каждого знака этот фокус будет в своей сфере.

Овен

Ретроградный Юпитер начинается с Овна. Просмотрите правила на оси 1-7 - "я и мой партнер". Изменения и исцеления будут проходить по темам отношений, внешности и тела.

Телец

Фокус будет на 12 доме - доме тайн, заграницы и подсознания. Ближайшие месяцы подходят для возвращения к вопросам прошлого, а исцелением будет идти именно на тему здоровья.

Близнецы

Поработайте с темой друзей, популярности, старых знакомых. Главный вопрос, который надо будет разобрать, - "кто любит меня - кого люблю я".

Рак

Сосредоточьтесь на карьере, статусе, обществе. Приготовьтесь просматривать результаты работы, анализировать прошлый опыт. Также ось касается темы дома.

Лев

Юпитер активирует 9 дом путешествий, который может вернуть вас к учебе и к старым учителям. Также ось касается домов 9-3, которые принесут вам много разговоров и перемещений.

Дева

Следующие четыре месяца будут про 8 дом - о трансформации и деньгах других людей. Ось 2-8 говорит о распределении бюджетов между вами и партнером.

Весы

Юпитер встанет в 7 доме - доме партнера, брака, договоров. Главный вопрос - самоценность в отношениях.

Скорпион

Ваш 6 дом вернет вас или на старую работу, или к заботам о здоровье. Ось 6-12 о служении, работе и подсознание.

Стрелец

Сконцентрируйтесь на 5 доме и вопросах детей, хобби и личного творчества. В жизнь могут вернуться люди, которых вы любили раньше, а вам придется разобраться с вопросом того, кто дорог вам, а кому интересны вы.

Козерог

Активируется 4 дом - фундамент жизни, возвращение на родину, встреча с мамой. Ось 4-10 – это ось моя родина – моя карьера.

Водолей

Юпитер останавливается в 3 доме передвижения и разговоров. Старая информация изменит ваше общение или привычную сферу. Ось 3-9 - это близко и далеко, тема необходимых знаний.

Рыбы

Обратите внимание на вопросах личных финансов, случится возврат к прежним источникам доходов или старым обязанностям.

Ранее УНИАН писал о ретроградном Юпитере в 2022 году: когда наступит, что можно и нельзя делать.

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