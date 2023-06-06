Уже в июне судьба представителей этих знаков Зодиака начнет меняться с невероятной силой.

Период ретроградного Сатурна, который наступает с 17 июня и продлится до самого ноября, навсегда изменит жизнь двух знаков Зодиака. Уже в этом месяце они поймут, что "как раньше" никогда не будет. И если одному знаку Зодиака изменения не понравятся, то второй будет в восторге от невиданного счастья.

Ретроградный Сатурн, как утверждают астрологи, чаще всего "бьет" по карьере и планам. В этот период люди могут опаздывать, терять что-то важное, подводить коллег и не выполнять обещания. Кому стоит максимально сосредоточиться, чтобы не утонуть в неприятностях, а кому можно ждать радостные события - читайте ниже.

Близнецы

В жизни Близнецов все начнет очень быстро меняться. Астрологи считают, что ретроградный Сатурн не принесет представителям этого знака Зодиака беду. Вместо этого в период с июня по ноябрь они достигнут всех высот, о которых мечтали.

Видео дня

Чтобы воплотить в жизнь свои цели, Близнецам стоит сделать упор на своем трудолюбии. Вам стоит воздержаться от споров и скандалов, вместо этого нужно сосредоточиться на целях. Делайте все, о чем вас просит босс, это окупится с лихвой, вы будете в восторге от награды.

Козерог

Козерогам придется столкнуться с большими трудностями. Ретроградный Сатурн решил проверить представителей этого знака Зодиака на прочность. Ближайшие месяцы будут весьма непростыми, считают астрологи.

В этот период вам придется повзрослеть, брать на себя ответственность за ошибки и учиться понимать людей. Постарайтесь справиться с шоком из-за сложностей, обуздайте свои эмоции. Если вы удачно выпутаетесь из всех непростых ситуаций, вас ждет долгожданный отдых.

Напомним, ранее таролог назвала два знака Зодиака, чьим представителям срочно нужно отдохнуть.

Вас также могут заинтересовать новости: