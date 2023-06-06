Период ретроградного Сатурна, который наступает с 17 июня и продлится до самого ноября, навсегда изменит жизнь двух знаков Зодиака. Уже в этом месяце они поймут, что "как раньше" никогда не будет. И если одному знаку Зодиака изменения не понравятся, то второй будет в восторге от невиданного счастья.
Ретроградный Сатурн, как утверждают астрологи, чаще всего "бьет" по карьере и планам. В этот период люди могут опаздывать, терять что-то важное, подводить коллег и не выполнять обещания. Кому стоит максимально сосредоточиться, чтобы не утонуть в неприятностях, а кому можно ждать радостные события - читайте ниже.
Близнецы
В жизни Близнецов все начнет очень быстро меняться. Астрологи считают, что ретроградный Сатурн не принесет представителям этого знака Зодиака беду. Вместо этого в период с июня по ноябрь они достигнут всех высот, о которых мечтали.
Чтобы воплотить в жизнь свои цели, Близнецам стоит сделать упор на своем трудолюбии. Вам стоит воздержаться от споров и скандалов, вместо этого нужно сосредоточиться на целях. Делайте все, о чем вас просит босс, это окупится с лихвой, вы будете в восторге от награды.
Козерог
Козерогам придется столкнуться с большими трудностями. Ретроградный Сатурн решил проверить представителей этого знака Зодиака на прочность. Ближайшие месяцы будут весьма непростыми, считают астрологи.
В этот период вам придется повзрослеть, брать на себя ответственность за ошибки и учиться понимать людей. Постарайтесь справиться с шоком из-за сложностей, обуздайте свои эмоции. Если вы удачно выпутаетесь из всех непростых ситуаций, вас ждет долгожданный отдых.
Напомним, ранее таролог назвала два знака Зодиака, чьим представителям срочно нужно отдохнуть.