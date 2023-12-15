В период ретроградности одной из планет Солнечной системы к людям могут вернуться старые проблемы.

Ретроградный Меркурий - это период, который в этом году начался 13 декабря в 8 градусе Козерога, а завершится уже в 2024-м, 2 января. После начала этого периода в разных сферах жизни ожидается снижение общей эффективности, угрожают досадные ошибки, могут возникать неловкие ситуации.

Могут вернуться старые проблемы, грозит заморозка прогресса, может возникнуть борьба за власть с авторитетными людьми, например, с родителями или начальством, предупреждает Spiritualify.

По его данным, двум знакам Зодиака - Близнецы и Дева "светит" встреча с бывшими партнерами.

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Ретроградный Меркурий 2023 - декабрь может быть непростым для Близнецов

Представители этого знака Зодиака в конце декабря могут столкнуться с недопониманием с нынешним партнером или неожиданно встретиться с бывшим. "Эта встреча может либо заново открыть прошлые главы, либо дать шанс окончательно завершить историю", - отмечается в статье.

Астрологи посоветовали в этот период четко общаться с человеком, который вам близок. Эксперты отметили, что период ретроградности стоит воспринимать как время, которое дает возможность лучше понять себя.

К чему должна быть готова Дева - ретроградный Меркурий 2023 может удивить

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака, в начале периода ретроградности планеты могут вернуться к прошлым увлечениям или отношениям.

Сценарий серьезно меняется, когда Меркурий переходит в ретроградное положение в Стрельце (23 декабря) - с этого времени "повышаются эмоциональные ставки". Астрологи добавили, что внутри семьи может возникнуть недопонимание, поэтому дома может быть напряженная обстановка.

"По мере того, как год подходит к концу, этот ретроградный период подтолкнет вас к тому, чтобы улучшить атмосферу в семье. Это идеальное время, чтобы реорганизовать и очистить свое жизненное пространство, создав обновленную и гармоничную среду. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы укрепить свои семейные узы и превратить свой дом в убежище, отражающее ваш внутренний мир и ясность", - подчеркивается в материале.

Ранее астрологи не раз предупреждали, что период ретроградности Меркурия - это время, когда не стоит начинать что-то новое и принимать какие-то важные решения.

Напомним, что такое ретроградный Меркурий. Так называют период, во время которого кажется, что планета Меркурий якобы движется назад по небесному простору, вдоль своей орбиты. Такие периоды наступают из-за регулярности движения планет вокруг Солнца и Земли.

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