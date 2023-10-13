Пятница 13 октября 2023 будет особенно опасной из-за влияния знаков Весы и планеты Венеры.

В октябре 2023 года наступит пятница 13, которая издавна считается опасным и неблагоприятным для любых начинаний днём. Такое суеверие сложилось примерно пару веков назад. Число 13 всегда считалось несчастливым и "ведьминским", а пятница у эзотериков считается самым трудным днём недели. Таким образом пятница 13-е в массовой культуре стала считаться особенно опасной.

Впрочем, чрезмерно нервничать из-за этого дня не стоит, ведь то, насколько удачно пройдет день, зависит лишь от вас. У слишком суеверных людей может развиться фобия пятницы 13-го, которая вредит здоровью.

Когда пятница 13 в 2023 году

В 2023 году всего две пятницы выпадало на 13-ое число. Первый такой день был в январе, второй - в октябре. В 2024 году тоже будет две "опасные" пятницы - в сентябре и декабре.

Какой будет пятница 13 октября

Пятница 13 октября 2023 года пройдет под влиянием знака Зодиака Весы. Этот день будет меланхоличным и депрессивным. Все проблемы будут казаться людям в 10 раз серьезнее, а мелкие неприятности покажутся трагедией. Общий тонус организма понизится, усилится усталость, обострятся внутренние комплексы и переживания.

Из планет за пятницу 13 числа в октябре будет отвечать Венера. Астрологи считают, что под влиянием этой планеты женщинам нельзя перетруждаться, нервничать, грустить. Женщины в эту дату в большей эмоциональной опасности, чем мужчины.

Под влиянием знака Весом людям невероятно трудно принимать решения. Люди становятся нерешительными и мнительными. Все сложные задачи лучше отложить на потом. В эту пятницу 13 лучше вообще не начинать никаких дел, иначе столкнетесь со множеством трудностей в процессе выполнения задачи. День лучше посвятить отдыху и планированию.

Пятница 13 - приметы, что нельзя делать

Согласно суевериям в пятницу 13 не стоит отправляться в путешествие, ходить на свидание, начинать новые дела. А вот рожденные 13 октября люди, по словам эзотериков, являются яркими и необычными личностями. Им уготована великая судьба.

В пятницу 13 числа существует много запретов. Нумерологами считается, что в такой день нельзя:

поднимать тяжести;

делать дорогие покупки;

принимать рискованные решения;

вспоминать нечисть и черта;

брать и давать деньги в долг (вернуть не получится);

отправляться в дальнюю дорогу;

играть свадьбу;

разводить костер;

неаккуратно обращаться с острыми и колющими предметами.

Важно отметить, что эзотерика не является наукой и все суеверия насчет пятницы 13 числа не подкреплены фактами. К этому дню не стоит относиться слишком серьезно. По поводу такого редкого события можно отправить другу или родственнику забавную картинку.

Пятница 13 - картинки

Вас также могут заинтересовать новости: