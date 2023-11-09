Фортуна будет на их стороне.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в конце этой недели поймают удачу за хвост. Наконец-то фортуна будет на их стороне, что не может их не радовать.

Лев

Львы окажутся в центре внимания, что позволит им значительно продвинуться вперед. Они могут встретить покровителя, который окажет значительное влияние на их жизнь. К счастью, положительно. Они обретут то, о чем давно мечтали.

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Стрелец

Стрельцы часто ищут приключения на свою голову. Уже на этой неделе они заручатся поддержкой единомышленников и сделают что-то очень классное. Они получат дозу адреналина и будут на седьмом небе от счастья.

Водолей

Водолеи смогут решить все свои проблемы. Судьба будет благосклонна к ним, поэтому подскажет, как действовать в любой ситуации. Не игнорируйте сигналы, они будут очень важными для вас.

Рыбы

Рыбы смогут лучше понять своего партнера, благодаря чему их отношения начнут налаживаться. Проведите вместе время, окунитесь в романтику, подарите друг другу ночь любви. У вас все будет хорошо.

Телец

Тельцы обретут финансовую стабильность, которую они так ценят. Никаких проблем с деньгами не предвидется, а даже наоборот. Вы можете найти новый источник дохода, который позволит вам комфортно жить.

Напомним, ноябрь лишит счастья эти знаки Зодиака.

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