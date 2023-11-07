Этот месяц будет сложным для них.

Астрологи назвали два знака Зодиака, по отношению к которым судьба не будет благосклонной в ноябре 2023 года. Их ждут испытания, борьба за место под солнцем.

Телец

Тельцы порой очень радикальны. Более того, свое мнение они навязывают и другим, часто в очень грубой форме. Это раздражает их окружение. Поэтому если Тельцы не пересмотрят свое поведение, то могут остаться без друзей. На самом деле, это очень плохо отразится на их эмоциональном состоянии, потому что Тельцам нужен социум. Им некомфортно находится с самими собой.

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Астрологи советуют вам осознать, что не только ваше мнение может быть правильным. Тогда у вас появится шанс наладить отношения с людьми.

Рак

Раки могут столкнуться с предательством любимого человека. Это ранит вас в самое сердце, потому что вы очень чувствительный человек. Постарайтесь посмотреть на эту ситуацию не так, что вы в чем-то виноваты, а так, что человек просто не оценил вашего отношения к нему. Тогда вам будет легче это пережить.

Обратитесь за поддержкой к близким. Они подставят вам свое плечо и помогут не впасть в депрессию.

Напомним, три знака Зодиака сказочно осчастливит судьба уже на днях.

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