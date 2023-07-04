По его словам, это может произойти до 2025 года.

Китайский пророк предсказал, что до 2025 года в мире случится применение ядерного оружия или будет теракт с применением "грязной бомбы".

Кроме того американские СМИ сообщают, что он предсказал еще ряд проблем. До 1 октября 2023 года, по его словам, может произойти авиакатастрофа гражданского лайнера. А до конца 2024 года может быть покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель.

Известно, что пророк даже сделал ставки. Сколько именно денег он поставил на реализацию этих событий - неизвестно.

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Однако ранее, как сообщает портал Limon.ee, он назвал точную дату смерти королевы Елизаветы II. На этом предсказании он заработал 840 тысяч долларов. Поэтому многие склонны верить неизвестному китайцу-пророку.

Стоит отметить, что в 2022 году появилось много разных предсказаний, в том числе и для Украины. Большинство пророков, мольфаров, экстрасенсов, астрологов, тарологов и ясновидящих говорят, что полномасштабная война в Украине может закончиться в конце 2023 года - в начале 2024-го. Однако есть и те, кто считают, что она может быть "заморожена".

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что ждет нас в июле, продолжит ли Россия обстреливать наши города, есть ли угроза для ЗАЭС, и когда оккупанты начнут отступать.

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