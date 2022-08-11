По прогнозу астроексперта, осень будет сложной для украинцев в экономическом плане, ожидается повышение цен.

Украинцы с тревогой ждут осень и зиму, ведь опасаются, что нашу страну охватит экономический кризис и холод из-за вероятного отсутствия газа и веерных отключений. Поэтому экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, может ли развернуться такой сценарий в Украине в холодное время года.

В интервью YouTube-каналу TOP он спрогнозировал непростой период - нас ждет повышение цен, не исключается скачок курса доллара. В зависимости от региона ситуация будет разной.

Также экстрасенс говорит, что будут продлены военное положение и мобилизация до конца года.

"В течение осени стоит ожидать еще ряд важных событий, победных для Украины на военном фронте. Плюс помощь по ленд-лизу. Плюс продолжение строительства милитари-государства. Будет фокус на строительстве сильного военного государства", - заявил Шептицкий.

Экстрасенс добавил, что ключевые для Украины события произойдут после 12 августа.

Ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что День Независимости в Украине будет очень тяжелым.

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