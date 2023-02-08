Составлен таро-прогноз на месяц для знака Зодиака.

Первая карта, которая выпадает Скорпионам в феврале 2023 года - это королева Кубков. Она говорит о решительной, мудрой и уверенной в себе женщине. Также эта карта может сигнализировать об опасности - если Скорпионам нужна помощь, не стоит боятся попросить о ней.

Представителей данного знака Зодиака могут преследовать грустные мысли, желание сбежать от всего мира, но нужно искать в себе силы двигаться дальше.

Вторая карта - это двойка Чаш. Эта карта символизирует преданность, честность, искренность, благие намерения. Если она не касается непосредственно Скорпионов, то в их жизни может появиться такой светлый и лучезарный человек, который оставит свой след.

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Также двойка Чаш говорит о доверии и об ответственности - не стоит перекладывать свою вину на других, важно всегда уметь отвечать за свои поступки.

Карты таро в целом советуют в феврале Скорпионам не бояться просить о помощи и с благодарностью принимать все, что для них делают. Если по пятам ходят неприятности и бытовые проблемы, стоит рассудительно и последовательно их решать.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в которых живет "демон".

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