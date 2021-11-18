Что можно делать в полнолуние и лунное затмение, а что нельзя - читайте на УНИАН.

В 2021 году украинцы почувствуют мощное влияние планет и звезд. Через два дня нас ожидает сразу два важных астрологических явления. Астрологи считают, что лунное затмение 19 ноября 2021 - время перемен, как и полнолуние. Узнайте, как не пострадать в этой ситуации, а извлечь из нее только пользу.

Полнолуние в ноябре 2021 - какого числа наступит

Читайте такжеКоридор затмений 2021: кто из знаков Зодиака пострадает сильнее остальных, предупреждения астролога19 ноября 2021 года в 11:00 по Киеву Луна станет полной. Как мы уже говорили, такое астрологическое явление совпадет с другим, не менее важным, - лунным затмением. Астрологи считают, что такие дни особенно опасны, так как у людей повышается эмоциональный фон, а риск импульсивных поступков возрастает.

Впервые с 2014 года полнолуние случится в знаке Тельца по оси со Скорпионом. В энергетическом плане - это мощный всплеск, который открывает цикл лунных затмений. Считается, что именно в этот период каждому человеку придется пережить какие-либо непредвиденные ситуации - положительные или отрицательные. У некоторых получится выйти из зоны комфорта и сделать то, чего раньше вы сделать не могли или не хотели.

Что можно делать в полнолуние

Астрологи полагают, что в такой период лучше всего рассчитаться с долгами и беречь финансы. Не лишним будет и сделать генеральную уборку - избавиться от всего лишнего не только в квартире, но и в жизни. Полнолуние и лунное затмение благоприятно для посещения врача и заботы о здоровье. Кстати, ментальном тоже, поэтому, минимизируйте общение с "тяжелыми" людьми. Лучше всего этот день провести дома в спокойной обстановке.

Что нельзя делать в полнолуние

Специалисты по эзотерике категорически не рекомендуют ввязываться в споры или конфликты, старайтесь держать себя в руках. Не начинайте новые проекты, не меняйте работу и не переезжайте. Следите за своими словами и поступками, не поддавайтесь импульсам. Также стоит воздержаться от похода в салон красоты - скорее всего, результат процедуры вас не порадует.

Гороскоп на 19 ноября для знаков Зодиака

Овен

Астрологи рекомендуют Овнам наконец-то отдохнуть. Посмотрите любимый фильм, займитесь творчеством или почитайте книгу - ваши бесконечные дела подождут. Неизвестно, когда еще в вашем плотном графике появится свободный день, так что, наслаждайтесь сейчас.

Телец

Представителям земного знака нужно подумать, чем и как они могут помочь близким. 19 ноября - подходящий день для взаимодействия с окружающими, особенно, если они просят совета или помощи.

Близнецы

Вам необходимо заняться своим будущем - верить в собственные силы важно, но под лежачий камень вода не течет. Помните, что судьба благоволит решительным - действуйте, если хотите чего-то достичь.

Рак

Чувственным Ракам в период полной луны не стоит поддаваться эмоциям. Астрологи утверждают, что пришло время научиться стойко переносить любые неудачи и радоваться успехам. Займитесь делом и наведите порядок в жизни.

Лев

Выдохните, сядьте и запишите, что вам в себе не нравится. Найдите моменты, которые вас истощают и подумайте, как это исправить. Прежде, чем рваться к новым горизонтам, обеспечьте себе прочный фундамент - как эмоциональный, так и материальный.

Дева

Составьте надежный план и сделайте первый шаг на пути к своим целям - энергетика луны поможет вам во всех свершениях. Главное - обращайте внимание на свое состояние, если чувствуете, что нужно отдохнуть - оставляйте все дела и переключайтесь на релаксацию.

Весы

Астрологи рекомендуют Весам провести сеансы психотерапии, пусть и наедине с собой. Отключите все гаджеты и побудьте наедине со своими мыслями - это поможет восстановиться и услышать себя, чтобы спокойно двигаться дальше.

Скорпион

На вас полнолуние в ноябре повлияет очень серьезно. Возможно, Скорпионам покажется, что их мир рухнул. На самом деле, любое разрушение - это трансформация, через которую вы должны пройти. Не переживайте - дальше будет лучше.

Стрелец

Огненному знаку категорически не рекомендуется застревать в своем прошлом. Обратите внимание на знаки судьбы относительно будущего - вас ждут новые горизонты и раскрытие себя, если вы научитесь принимать верные решения.

Козерог

Полнолуние - удачное время, чтобы вылечить свою душу. Астрологи намекают, что у Козерогов в недавнем времени вполне могли быть серьезные потрясения. Если почва ушла у вас из-под ног, постарайтесь не паниковать - вы в состоянии вылечить себя сами.

Водолей

Представителям воздушного знака звезды рекомендуют тщательно охранять свое эмоциональное состояние, внешние и внутренние границы. Помните, что ментальное здоровье важнее всего и не позволяйте "тяжелым" людям его нарушать.

Рыбы

19 ноября - благоприятное время для Рыб. Используйте его для релаксации и успокоения. Останьтесь дома, займитесь тем, что вас вдохновляет. Вполне может быть, что внутренние противоречия и "эмоциональные качели" мешают вам мыслить здраво.

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Автор: Кристина Кащавцева