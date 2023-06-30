Июльское полнолуние 2023 совпадает с суперлунием.

Второе летнее полнолуние наступит 3 июля. Оно особенно тем, что совпадает с суперлунием - моментом, когда Луна приближается максимально близко к Земле. Как она повлияет на человека, куда направить энергию и чего лучше не делать в это время - рассказываем в материале.

Грозовая Луна или грозовое полнолуние - почему так называется

У каждого полнолуния есть свои названия, которые пришли к нам от индейцев Северной Америки. Июльское назвали грозовым, так как оно наступало в сезон дождей. Есть и второе название полнолуния - оленье, названное так потому, что у самцов оленей в это время росли рога.

Полнолуние в июле 2023 - в чем его особенность

Июльское полнолуние - одно из наиболее энергетически сильных. Дело в том, что оно произойдет на суперлуние - это когда Луна приближается к Земле на самое близкое расстояние. Поэтому лунный диск в это время очень яркий и большой и может сильно влиять на жизнь человека и менять ее.

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В июле, в момент полнолуния, Луна будет находиться в знаке Козерога - он немного смягчит ее влияние на человека. Впрочем, в это время вполне возможны ссоры и конфликты - люди будут эмоционально истощенными, несобранными. От любых провокаций нужно уходить - в скором времени все станет на свои места, а осадок останется. Не следует доверять интуиции - она может подвести.

Когда будет полнолуние в июле 2023

Большой и яркий диск Луны можно будет наблюдать со 2 по 4 июля. Полнолуние наступит 3 июля в 14:39 по киевскому времени.

Что нельзя делать в полнолуние

Полная Луна оказывает самое сильное воздействие на все земное. В этот период обостряются хронические заболевания и душевные расстройства, раны начинают кровоточить больше, зашкаливают эмоции, повышается тяга к алкоголю, одолевают негативные мысли. Как показала практика, в период полнолуния нужно быть крайне осторожными.

Что не надо делать в полнолуние:

нельзя выяснять отношения и ввязываться в ссоры - это все будет иметь плохие и долгоиграющие последствия;

не советуют начинать новую работу, бизнес, менять работу;

не следует переутомляться, заниматься тяжелым физическим трудом;

не советуют делать предложение и жениться/выходить замуж - брак будет сложным;

не нужно делать дорогие покупки - траты будут неоправданы;

нельзя идти на плановые хирургические операции;

не следует стричься;

не советуют отправляться в длительные поездки - будет много неприятностей.

Также период полной Луны не подходит для посадки растений и деревьев. Некоторые хозяйки остерегаются в это время консервировать - мол, банки взорвутся.

Что можно делать в полнолуние

В период полной Луны много запретов, но с другой стороны есть и куда направить весь огромный потенциал энергии, которая появляется у человека в это время.

Что нужно делать в полнолуние:

хорошо завершать начатое и доделывать дела;

можно реализовывать все творческие идеи и задумки - в это время проявляются скрытые таланты;

советуют заниматься прополкой огорода и бороться с вредителями, окучивать картошку

можно садиться на диету - когда Луна начнет убывать вместе с ней будет таять и вес.

Также на полнолуние лучше всего собирать лекарственные травы - их целебные свойства максимальны в это время.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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