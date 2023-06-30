Второе летнее полнолуние наступит 3 июля. Оно особенно тем, что совпадает с суперлунием - моментом, когда Луна приближается максимально близко к Земле. Как она повлияет на человека, куда направить энергию и чего лучше не делать в это время - рассказываем в материале.
- Грозовая Луна или грозовое полнолуние - почему так называется
- Полнолуние в июле 2023 - в чем его особенность
- Когда будет полнолуние в июле 2023
- Что нельзя делать в полнолуние
- Что можно делать в полнолуние
Грозовая Луна или грозовое полнолуние - почему так называется
У каждого полнолуния есть свои названия, которые пришли к нам от индейцев Северной Америки. Июльское назвали грозовым, так как оно наступало в сезон дождей. Есть и второе название полнолуния - оленье, названное так потому, что у самцов оленей в это время росли рога.
Полнолуние в июле 2023 - в чем его особенность
Июльское полнолуние - одно из наиболее энергетически сильных. Дело в том, что оно произойдет на суперлуние - это когда Луна приближается к Земле на самое близкое расстояние. Поэтому лунный диск в это время очень яркий и большой и может сильно влиять на жизнь человека и менять ее.
В июле, в момент полнолуния, Луна будет находиться в знаке Козерога - он немного смягчит ее влияние на человека. Впрочем, в это время вполне возможны ссоры и конфликты - люди будут эмоционально истощенными, несобранными. От любых провокаций нужно уходить - в скором времени все станет на свои места, а осадок останется. Не следует доверять интуиции - она может подвести.
Когда будет полнолуние в июле 2023
Большой и яркий диск Луны можно будет наблюдать со 2 по 4 июля. Полнолуние наступит 3 июля в 14:39 по киевскому времени.
Что нельзя делать в полнолуние
Полная Луна оказывает самое сильное воздействие на все земное. В этот период обостряются хронические заболевания и душевные расстройства, раны начинают кровоточить больше, зашкаливают эмоции, повышается тяга к алкоголю, одолевают негативные мысли. Как показала практика, в период полнолуния нужно быть крайне осторожными.
Что не надо делать в полнолуние:
- нельзя выяснять отношения и ввязываться в ссоры - это все будет иметь плохие и долгоиграющие последствия;
- не советуют начинать новую работу, бизнес, менять работу;
- не следует переутомляться, заниматься тяжелым физическим трудом;
- не советуют делать предложение и жениться/выходить замуж - брак будет сложным;
- не нужно делать дорогие покупки - траты будут неоправданы;
- нельзя идти на плановые хирургические операции;
- не следует стричься;
- не советуют отправляться в длительные поездки - будет много неприятностей.
Также период полной Луны не подходит для посадки растений и деревьев. Некоторые хозяйки остерегаются в это время консервировать - мол, банки взорвутся.
Что можно делать в полнолуние
В период полной Луны много запретов, но с другой стороны есть и куда направить весь огромный потенциал энергии, которая появляется у человека в это время.
Что нужно делать в полнолуние:
- хорошо завершать начатое и доделывать дела;
- можно реализовывать все творческие идеи и задумки - в это время проявляются скрытые таланты;
- советуют заниматься прополкой огорода и бороться с вредителями, окучивать картошку
- можно садиться на диету - когда Луна начнет убывать вместе с ней будет таять и вес.
Также на полнолуние лучше всего собирать лекарственные травы - их целебные свойства максимальны в это время.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.
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