Что сулит полнолуние в феврале, что нужно делать, чтобы уберечь себя от плохого влияния Луны и как привлечь удачу - читайте в материале УНИАН.

Февральское полнолуние 2023 интересно тем, что Луна в этот момент будет находиться очень далеко от Земли. Но астрологи советуют не расслабляться - влияние светила будет так же ощутимо. Когда наступает полнолуние в феврале, почему Луна называется "снежной" и как избежать неприятностей в этот день - читайте на УНИАН.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2023 с благоприятными и не очень благоприятными днями.

Полнолуние в феврале открывает перед нами новые возможности, говорят астрологи, но вместе с тем есть несколько строгих запретов, которые лучше не нарушать, чтобы избежать неприятностей. Давайте разберемся в особенностях этого дня.

Видео дня

Полнолуние в феврале 2023 - когда наблюдать

Полнолуние в феврале наступит 5 февраля в 20:28 по киевскому времени. Луна взойдет в знаке Льва, а ее влияние будет ощущаться с 4 по 6 февраля.

Снежная Луна - почему полнолуние в феврале так называется

Февраль - это месяц очень сильных снегопадов в Северной Америке, поэтому местные индейские племена называли это полнолуние Снежным. Есть и второе название - Голодная Луна - погодные условия в то время сильно затрудняли охоту, а запасы еды уже заканчивались. В некоторых культурах полнолуние в феврале называют "ледяным" или "костлявым".

Снежное полнолуние в феврале 2023 - особенности

В последнем месяце зимы будет последнее микролуние в 2023 году - то есть, полнолуние совпадает с моментом, когда Луна находится дальше всего от Земли. И иоэтому может казаться меньше, чем обычно. Но влияние полнолуния на человека остается таким же сильным.

Полнолуние в феврале 2023 - что можно делать

Астрологи говорят, что полнолуние в феврале 2023 года будет относительно спокойным. Но все дела лучше все-таки поставить "на паузу".

Во время полнолуния можно:

заниматься текущими задачами и обсуждать проблемы, но не начинать новые проекты;

загадывать желания;

помогать другим людям и животным - это привлечет к вам удачу;

больше времени проводить за любимыми занятиями, день полнолуния отлично подходит для домашних дел и отдыха;

устраивать разгрузочный день или садиться на диету.

Также в день полнолуния можно давать себе небольшие физические нагрузки - они помогут направить энергию в правильное русло.

Полнолуние в феврале 2023 - что нельзя делать

И вот что нельзя делать на полнолуние:

нельзя спорить, ругаться и переходить кому-либо дорогу - если возникают конфликты, их лучше решать мирно;

нельзя мстить и совершать плохие поступки;

лучше отказаться от спиртных напитков, шумных застолий и азартных игр;

не рекомендуется отправляться в дальний путь;

не стоит совершать больших покупок и операций с деньгами;

лучше отложить плановую операцию, но срочных операций это не касается;

в полнолуние не стоит пересаживать растения, стричь волосы и делать маникюр.

Также астрологи отмечают, что в день полнолуния важно быть реалистами и не принимать желаемое за действительное.

Что просить в полнолуние - как загадать желание

Полная Луна имеет мощную энергетику, поэтому у желаний, загаданных в этот момент, высока вероятность сбываться. Мы расскажем о трех способах, как загадать желание в полнолуние.

Напишите на бумаге желание и сожгите листок над пламенем свечи. Пепел нужно зарыть в землю, а лучше в снег - полнолуние ведь Снежное.

Поставьте свечу на подоконник так, чтобы Луна визуально оказалась в пламени. Проговорите вслух свое желание, пока Луна не изменила положение. После потушите свечу и ложитесь спать.

Наберите в стакан воды и подойдите к окну: глядя на Луну, нашепчите воде в стакане свое желание. Оставьте стакан на подоконнике до утра, а после пробуждения выпейте сразу всю воду до дна.

Напомним, что нельзя загадывать желания, которые могут причинить вред другим людям или животным. В ином случае мистическое влияние Луны обернется против вас самих.

Вас также могут заинтересовать новости: