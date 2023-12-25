Когда взойдет последняя полная Луна этого года, от чего в это время лучше отказаться, а что нужно сделать.

В конце декабря 2023, накануне Нового года, наступит последнее полнолуние этого года - тринадцатое. По словам астрологов, оно принесет некоторую эмоциональную турбулентность, но в других сферах поможет обрести баланс. Когда наступит полнолуние в декабре и стоит ли бояться тринадцатой полной Луны - читайте ниже.

Как называют полнолуние в декабре

Самое известное название этого полнолуния - Холодная Луна. Так ее прозвали североамериканские индейцы из-за сурового зимнего сезона. Еще одно название, известное в Северном полушарии - Луна Длинной Ночи, так как это полнолуние ближе всего к солнцестоянию. В других культурах его именуют иначе:

в Южном полушарии - Клубничная Луна, Медовая Луна, Луна Розы;

в Китае - Горькая Луна;

у чероки - Снежная Луна;

в Англии - Луна Дуба.

Иногда декабрьскую Луну называют Рождественской, но в данном случае он будет неправильным: такое полнолуние должно совпадать с Рождеством 25 декабря. Это случается примерно раз в 19 лет: такое было в 2015 году, а следующее будет в 2034-м.

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Когда полнолуние в декабре 2023 и его особенности

Последняя полная Луна этого года взойдет 27 декабря 2023 в 02:33 по киевскому времени (в 00:33 по GMT).

Если говорить о полнолунии с точки зрения астрономии, то это явление - конкретный момент, в который Луна достигает противостояния с Солнцем. Но с Земли лунный диск будет казаться полным в течение суток до и после этого момента, то есть, с 26 по 28 декабря. Влияние спутника Земли в течение этого времени также будет очень сильным.

Это будет тринадцатое по счету полнолуние этого года, но на само явление это никак не повлияет. Гораздо более важно то, в каком знаке находится в этот момент спутник Земли. 27 декабря Луна будет находиться в Раке, а Солнце – в Козероге. В астрологии эти знаки связаны с семьей и домом. Это значит, что могут проясниться вопросы в отношениях с семьей и родителями, а также жилья и места жительства. С другой стороны, полнолуние в Раке будет особенно эмоционально сильным, так как Луна будет находиться в своем родном знаке.

Что нельзя делать в полнолуние в Раке

Полная Луна дает много энергии. Это, безусловно, хорошо, если использовать ее в правильном направлении. Иногда эта энергия под влиянием эмоций, которые во время декабрьского полнолуния будут на пике, может иметь разрушительную силу, а люди могут совершать необдуманные поступки. Поэтому в этот период важно быть осторожными в некоторых вещах. Что не надо делать в полнолуние:

встревать в конфликты, ругаться, начинать разборки в отношениях;

начинать новые дела, запускать проекты, принимать судьбоносные решения;

просить повышения зарплаты;

избегать излишней нагрузки на работе, в спортзале - организм в это время более уязвим, чем обычно;

делать покупки, менять имидж, прибегать к косметологическим процедурам.

Особенно постарайтесь следить за своим эмоциональным состоянием, чтобы встретить Новый год в гармонии с собой и другими.

Что можно делать в полнолуние в декабре

Время полнолуния подходит, чтобы:

загадывать желания, медитировать и визуализировать, чтобы притянуть хорошее;

мириться с теми, с кем в ссоре - Луна в Раке покровительствует семье и отношениям с близкими людьми;

заниматься творчеством - рисованием, музыкой, лепкой - у многих в это время просыпаются скрытые таланты;

посвятить день уходу за собой;

планировать свадьбу, помолвку - но делать предложение лучше в другой день.

Еще один совет: так как в это полнолуние эмоциональность может оказаться на пике, то лучше все тщательно планировать и записывать, а если что-то не получается - отложите и займитесь тем, что не отнимает много сил и энергии.

Что просить в полнолуние

По словам астрологов, декабрьское полнолуние может принести удачу: Луна в тандеме с Юпитером, планетой везения, способны исполнять желания. Поэтому в день полнолуния свою энергию можно направить на это. Есть несколько интересных ритуалов:

если хотите продвинуться по работе, замените в день полнолуния стул, на котором сидите, на более добротный и удобный - особенно, если сидите на старом и ветхом, такой будет притягивать лишь неудачи;

если хотите с кем-то помириться, возьмите кубик льда, как символ ледяного сердца этого человека, и проговорите - мол, пусть как растает этот лед, так растает и обида в сердце такого-то и такого-то, водой после полейте растения в вазоне;

если хотите встретить свою половинку, то в день полнолуния можно насыпать на порог дома манку - при этом проговорить, кого и зачем вы хотите приманить.

Безусловно, многим такие ритуалы кажутся нелепыми и смешными, но ведь это полнолуние будет накануне Нового года, когда происходят чудеса - а они происходят там, где в них верят.

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