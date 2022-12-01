Узнайте, кому ждать неожиданного прихода крупной суммы.

Астрологи рассказали о тех, кому полнолуние 8 декабря этого года принесет положительные финансовые перемены. Звезды говорят, что им на счет может поступить серьезная сумма. Также может быть такое, что им простят какой-то долг или сделают дорогостоящий подарок.

Весы

Весам все время на что-то не хватает денег. Они живут с мыслью, что вроде бы и зарабатывают, а отложить или купить что-то дорогостоящее не получается. В ближайшее время им поступит предложение о финансовой помощи со стороны. Это может быть социальная помощь, которая не просто покроет базовые потребности, а еще и создаст "подушку безопасности".

Близнецы

У представителей этого знака в декабре в плане работы дела стремительно пойдут вверх, что значительно увеличит их доход. Главное - пытаться побороть свою лень и желание откладывать важные дела на потом.

Видео дня

8 декабря у Близнецов могут быть какие-то переговоры, решение важных вопросов или встречи. Это положительным образом повлияет на карьеру или бизнес представителей данного знака: могут быть новые бизнес-партнеры, заказчики или коллеги.

Напомним, полнолуние 8 декабря станет началом "белой" полосы для этих знаков Зодиака.

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