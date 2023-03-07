Примета о том, что с ножа есть категорически запрещено, существует уже очень долго.

Многие хоть раз слышали, что с ножа есть нельзя. Однако почему возникла такая примета, и чем грозит нарушение этого правила - знают не все.

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя мыть посуду в гостях, теперь же предлагаем вам узнать, почему нельзя есть с ножа. Оказывается, примету придумали не просто так.

Почему нельзя есть с кончика ножа - логическое объяснение

С детства многие слышали, что если попробовать еду с кончика ножа, то можно стать злым. Однако мало кто знает, откуда пошел этот запрет, и что будет, если есть с кончика ножа.

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Во-первых, если пробовать еду с ножа, можно пораниться. И если сейчас ранка на языке или губе не кажется чем-то страшным, то в прошлом, когда лечения или обеззараживающих средств как таковых не существовало, это было серьезным риском. А потому запрет был вполне логичным.

Во-вторых, когда человек облизывает нож, это негигиенично. Этим ножом кто-то может нарезать продукты, потому лучше пробовать еду вилкой или ложкой.

Что будет, если есть с ножа - приметы

Всем известно, что нож является неотъемлемым элементом жертвоприношения. И когда предки проводили обряды или ритуалы, мало кому понравилось бы, что этот обряд проводится ножом, который кто-то облизывал.

Помимо этого считалось, что когда человек облизывает нож, он гневит духов, будто бы заигрывает с ними. Потусторонние силы якобы видели, что человек выступает в роли жертвы, но при этом остается жив. А потому нож нужно было использовать только во время приготовления пищи или для обрядов.

Согласно приметам, когда человек ест с ножа, он показывает, что ничего не боится и даже пытается запугать того, кто это видит. Именно поэтому предки боялись, что человек, рискнувший попробовать пищу с кончика ножа, становится злым.

Наши предки думали, что если есть с ножа, то можно призвать потусторонние силы. Они могут наделить человека негативными качествами и сделать его злым. А потому если вы верите в приметы, то не ешьте с ножа.

Также считалось, что раньше с ножа ели только древние люди, которые охотились за добычей и были очень агрессивными. Ярость и хладнокровие могли передаться через повадки.

Почему нельзя есть с ножа - другие поверья

Также считается, что если человек ест с ножа, он может "срезать" свой ум. А потому детям запрещают пробовать еду с кончика ножа, боясь, что они станут глупыми.

Женщины же боятся есть с ножа, веря в старое поверье. Согласно заветам предков, так девушки могут накликать беду в свой дом, их мужья якобы начнут пить или изменять.

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