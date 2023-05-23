Тельцы рискуют получить щелчок по носу, вас решили проучить.

В среду, 24 мая, Овны будут купаться в ласке и любви, их день будет полон романтики. Однако повезет не всем знакам Зодиака, карты Таро предупреждают, что Девам стоит готовиться к поражению, они могут сильно огорчиться. Что ждет в этот день именно вас - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны забудут обо всех делах, они с головой уйдут в свои отношения. Вас ждут комплименты, поцелуи и много любви. А те представители этого знака Зодиака, у которых нет второй половинки, смогут познакомиться с человеком, который изменит их жизнь.

Телец

Тельцы рискуют получить щелчок по носу, вас решили проучить. Возможно, это станет хорошим уроком. Вы научитесь не задирать нос, не обижайтесь на людей, которые откроют вам глаза на правду.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам неожиданный сюрприз. Это может быть как подарком от близкого человека, так и редким шансом от судьбы. В этот день вы будете много радоваться, не думайте о пустяках, которые могут вас огорчать.

Рак

Раки могут получить спонтанную прибыль. Ваши труды окупятся с лихвой, однако постарайтесь не тратить все деньги в один день. Побалуйте себя чем-то не слишком дорогим, а остальные средства сохраните.

Лев

24 мая Львам понадобится помощь. Вы можете оказаться в очень непростой ситуации, которая будет требовать быстрых и очень серьезных решений. Не стесняйтесь советоваться с друзьями и родственниками, они укажут вам на правильный путь.

Дева

Карты Таро советуют Девам не ждать от этого дня чего-то хорошего. Вы можете позорно проиграть, если попытаетесь спорить или соревноваться с тем, кто бросит вызов. Откажитесь от всего этого, тогда неудачи вас не настигнут.

Весы

В среду Весы получат важный знак, который точно нельзя игнорировать. Прислушайтесь к своей интуиции и постарайтесь не совершать ошибки. Беспечность может привести к очень серьезным проблемам.

Скорпион

Скорпионов ждет путешествие, вы будете веселиться и радоваться спонтанным приключениям. Не жалейте денег и сил, этот день принесет вам только положительные эмоции. Разделите приятные моменты со своими друзьями и не отказывайтесь от активного отдыха.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам интересные новости. Сначала вы можете подумать, что это принесет вам много хлопот, однако не стоит огорчаться раньше времени. На самом деле Стрельцы получат редкую возможность начать все с чистого листа.

Козерог

Козероги могут оказаться в одиночестве, проведите это время с пользой. Займитесь делами, которые вы давно откладывали в долгий ящик, выделите время и для увлечений. Порой людям нужно побыть наедине с собой, это очень полезно.

Водолей

24 мая Водолеям можно решиться на кардинальные перемены. Делайте все, о чем ранее могли только мечтать, вы будете полны сил. У вас все обязательно получится, решительность принесет очень хороший результат.

Рыбы

Рыбам стоит готовиться к нежданным гостям. Возможно, на пороге вашего дома окажутся родственники или друзья, которые по вам сильно соскучились. Будьте гостеприимными и проведите время с теми, кто вами дорожит.

Напомним, ранее стало известно, что майская магнитная буря подарит прозрение этим знакам Зодиака.

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