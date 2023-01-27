В субботу Тельцам нужно четко осознать, чего они хотят от жизни.

В субботу, 28 января, Овнам не стоит ждать новых свершений, им лучше отложить все планы до лучших времен. А вот Львов судьба благословит, их ждет огромное счастье. Что ждать другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет катастрофа по всем фронтам. Карты Таро советуют этому знаку отказаться от всех важных дел и переждать бурю из неудач дома.

Телец

В субботу Тельцам нужно четко осознать, чего они хотят от жизни. Возможно, вы получите важную подсказку от судьбы, постарайтесь не упустить этот знак свыше.

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Близнецы

28 января Близнецов могут посетить смешанные эмоции. Вы можете сильно испугаться, но после этого ощутить радость.

Рак

Раки могут обрести гармонию и получить ценные знания. Однако к вечеру вы можее получить толчок, который откроет для вас новые перспективы.

Лев

Карты Таро сулят Львам огромное счастье. В этот день у вас все получится, судьба будто бы возьмет вас за руку и поможет обойти все сложности.

Дева

Девы смогут проявить свою интуицию. Пересмотрите свои отношения с людьми. Возможно, среди друзей прячется враг.

Весы

В жизни Весов начнется что-то новое. Возможно, вы решитесь на смену работы. Также есть шанс того, что кто-то сделает вам предложение, которое все изменит.

Скорпион

Карты Таро пророчат Скорпионам любовную гармонию. Вы будете купаться в любви, ласке и комплиментах.

Стрелец

Стрельцы могут сильно пострадать из-за своей жадности. Будьте щедрыми и не задирайте нос, даже если кто-то из ваших друзей живет хуже, чем вы.

Козерог

В субботу Козероги могут получить премию или удачно вложить деньги. Не бойтесь рисковать.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям хороший день. Вы сможете на деле показать свои способности и заполучить внимание важного человека.

Рыбы

Судьба принесет Рыбам новые идеи. Вы будете полны креатива, что точно оценит руководство.

Ранее таролог предвидела, какие знаки Зодиака встретят любовь в 2023 году.

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