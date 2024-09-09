Обратите внимание на свой знак Зодиака, чтобы найти вдохновение для благоустройства дома.

Знак Зодиака может играть определенную роль в формировании личности, что может влияет на цветовые предпочтения. Каждый знак обладает своим набором характеристик и неизбежно тяготеет к разным цветовым палитрам.

Издание Better Homes & Gardens выяснило у астролога Молли Маккорд идеальный цвет краски для каждого из знаков Зодиака

Водолей – электрик аква

Маккорд описывает знак Водолея как "авангардный, бунтарский и современный". Водолеи высокоинтеллектуальны, креативны, известны своей независимостью и стремлением делать все по-своему. Их сострадательный, прямой и честный характер делает их популярными среди друзей. Лучший цвет краски для Водолея сочетание синего и зеленого в оттенке электрик аква.

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Рыбы - цвет морской пены

Это знак Зодиака обладает уникальным даром эмоциональной чувствительности, что делает их чрезвычайно сострадательными людьми, но при этом уязвимыми для критики. Рыбы - творческие мечтатели и "идеалисты, ищущие прекрасные впечатления, а также тонкие намеки на гламур". Лучший цвет краски для Рыб цвет морской пены.

Овен - энергичный красный

Энергичный, импульсивный и рискованный, динамизм, смелость и чувство веселья Овна лучше всего выражаются с помощью оттенков красного и ярких основных цветов. Красный - цвет страсти и энергии, он побуждает нас к действию, но в то же время служит сигналом опасности. Лучший цвет краски для Овна классический и чистый оттенок красного.

Телец - земляной зеленый

Основательные, стабильные и надежные, земные знаки, такие как Телец, тяготеют к насыщенным и мшистым зеленым оттенкам и нежным серым.

"Земные вибрации Тельцов рассчитаны на долгую жизнь, но при этом они жаждут комфорта, удовольствия и чувственности, - говорит Маккорд. Темно-зеленые цвета с теплыми, земляными оттенками вызывают стабильность, рост, равновесие и успокаивающее чувство знакомости. Этот цвет создает глубокую связь с природой, которая одновременно расслабляет и заряжает энергией".

Лучший цвет краски для Тельца - насыщенный оливково-зеленый цвет.

Близнецы - лимонно-желтый и небесно-голубой

Маккорд считает, что бледно-желтый и небесно-голубой цвета лучше всего передают энтузиазм и живую энергию этого воздушного знака. Два цвета ассоциируются с безоблачным летним днем, голубой вызывает ощущение спокойствия, свежести и ясности мысли, а желтый стимулирует позитивную энергию, творчество и открытое общение.

Рак - пастельные розовый и голубой

Астролог рекомендует использовать для этого знака нежную палитру пастельных розовых и голубых тонов, чтобы отразить их спокойствие, заботу и воспитание. Поскольку пастельные тона имеют низкую насыщенность, они кажутся более мягкими и менее пугающими и создают мирную и дружелюбную обстановку.

Лев - радостный оранжевый

"Лев любит заявлять о себе и выделяться из толпы", - говорит Маккорд. "Этот знак Зодиака сочетает смелую, яркую и драматичную личность с сияющей на солнце желтой, оранжевой и золотой палитрой. Оранжевый и желтый - оптимистичные, бодрящие, энергичные цвета, которые вселяют уверенность, креативность и спонтанность".

Дева - приземленные нейтральные цвета

Дев привлекают минималистические стили, отличающиеся чистотой и простотой форм, а также сдержанная нейтральная цветовая палитра: бежевый, нежно-коричневый и приглушенные зеленые оттенки. Хотя некоторые могут счесть эти нейтральные оттенки безопасными и предсказуемыми, для земного знака Девы они олицетворяют простоту, комфорт и спокойствие, создавая надежную, успокаивающую и организованную основу.

Весы - умиротворяющий синий

Весов привлекают средне-синие оттенки - цвет, который ассоциируется со спокойствием, доверием, преданностью, надежностью, равновесием, порядком и ясностью ума.

Скорпион - чарующий малиновый

Этот страстный знак тяготеет к темным, бархатистым штрихам и драматической цветовой палитре - фиолетовому, красному и черному. Хотя для некоторых черный цвет имеет негативные коннотации печали, он также ассоциируется с авторитетом, властью, силой и изысканностью.

Стрелец - яркая фуксия

Пурпурный - яркий красновато-пурпурный цвет, который часто называют фуксией и который гордится своей индивидуальностью. Ассоциируясь с дружелюбием, счастьем и интуицией, пурпурный, как и фуксия, - цвет не для слабонервных, отражающий тягу Стрельца к приключениям и новизне.

Козерог - утонченный серый

"Козероги - профессионалы, элегантные и стильные, они ассоциируются с вечностью и тем, что создано на века, - говорит Маккорд. Их привлекают надежные, практичные и разумные нейтральные оттенки, такие как черный, белый, серый, коричневый, а также сложные цвета, например, морской".

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