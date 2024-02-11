С кем Овен-мужчина и Овен-женщина будут идеальной парой, а от кого им лучше держаться подальше.

Знак Зодиака Овен - первый в зодиакальном круге, который символизирует начало и зарождение жизни. Это молодой знак, порой непосредственный и очень наивный. Им управляет стихия огня, поэтому и мужчина-Овен, и женщина-Овен - пылкие, страстные, неукротимые и непостоянные. Хотя в какой-то момент они могут стать полной противоположностью - если встретят своего человека.

Овен - характеристика знака

Эти люди родились с 21 марта по 20 апреля. Они находятся под влиянием воинственной планеты Марс - именно она задает тон характеру этого знака Зодиака. Стремление к независимости, самостоятельность и лидерство, "мне нужно все и сразу, иначе я ухожу" - основные черты этого огненного знака. Страстным и импульсивным он бывает как в работе, так и в личной жизни.

Может быть очень настойчивым и напористо добиваться партнера, но, увы, недолго. Это искра, которая быстро загорается, но так же быстро и гаснет - если не поддерживать интерес и не подогревать чувства, Овну становится просто скучно и он уходит. Зато эмоции через край, накал страстей, интриги, неожиданности и даже скандалы - вот это ему 100% понравится. И среди знаков Зодиака есть те, кто может обеспечить такую "веселенькую" жизнь.

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Овен - совместимость в любви с другими знаками Зодиака

Овны часто влюбляются с первого взгляда - совсем, как подростки, и всякий раз им кажется, что это на всю жизнь. Что же, среди других знаков Зодиака есть те, с кем он может быть счастливым долгие годы:

Овен и Овен - совместимость

Эти двое очень похожи и очень легко могут сойтись. Но и разойтись - точно так же легко, опять-таки из-за своей схожести, потому что каждому захочется быть первым и лучшим. Вместе они смогут быть лишь в том случае, когда кто-то один согласится пойти на компромисс и стать более пассивной. Хорошо, если у этой парочки будут дети - они укрепят брак. Но вот отдыхать им лучше все-таки порознь - друг от друга.

Овен и Телец - совместимость

Довольно часто встречается такой союз, несмотря на то, что Тельцом руководит степенная и медленная стихия земли. Отсюда "растут ноги" у разногласий: первому нужно выплеснуть эмоции, второму - дать возможность партнеру разрядиться, что порой бывает нелегко. Часто ситуацию спасает лишь ангельское терпение Тельца, но и это до поры до времени - когда один успокаивается, другой заводит свою "шарманку". Поэтому Телец и Овен - совместимость так себе, союз не очень гармоничный, оба просто терпят друг друга.

Овен и Близнецы - совместимость

Огонь встречает воздух и влюбляется - частый сценарий. Эти двое симпатизируют и сразу понимают друг друга. Но это, увы, не история со счастливым концом. Пока Овен горит, Близнецы просто греют руки у костра, их чувства поверхностные и могут обещать лишь кратковременный роман. Разве что Близнецы окажутся нетипичными - тогда это может быть прочный союз.

Овен и Рак - совместимость

Очень сложный союз для обоих. Если говорить прямо - то лучше им вообще не встречаться. Представьте: горячий и вспыльчивый Овен попадает на мнительного Рака, который к тому же пытается привязать партнера к себе. У Овна ни за что не получится вытащить Рака из ракушки и добиться откровенности, и своим темпераментом он просто начнет выбивать чувства из Рака. Последнему будет больно. Поэтому Рак и Овен - совместимость хуже не придумаешь.

Овен и Лев - совместимость

Искра встречается с ровно пылающим огнем, и оба начинают гореть - как-то так можно охарактеризовать этот союз. В нем могут возникать недоразумения и какие-то несогласия, но в общем он - стабильный и благоприятный. Льва будет притягивать пыл и страстность, Овна - игра львиного пламени. Но первая скрипка всегда будет у Льва - он сильнее. Овен даже согласится стать подкаблучником, а Лев смирится с его бесцеремонностью. Поэтому Лев и Овен - совместимость очень хорошая.

Овен и Дева - совместимость

Один из самых тяжелых союзов. Если Овну "посчастливится" втрескаться в рациональную Деву, то нужно быть готовым к тому, что та его начнет просто использовать. Приземленная, но не настолько как Телец, кокетливая и несколько прохладная Дева умеет понравиться. Она это знает и пользуется этим, но в конце концов допустит популярную ошибку: попытается обуздать партнера. Причем, будет это делать снова и снова, через истерики и обиды, но загнать Овна в рамки не сможет. Так в союзе наступит взаимное отчуждение.

Овен и Весы - совместимость

Весы - полная противоположность Овну. Тем не менее, такие союзы часто случаются. Различия этих двух видны во всем: взгляды, душевный склад, да и противоречия могут возникать во всех сферах жизни. Как же им удается быть вместе? Весы очаровывают обаянием и внешней красотой, а Овен - своей решительностью и смелостью. Если оба будут держать в узде негативные черты характера, то Весы и Овен - совместимость замечательная.

Овен и Скорпион - совместимость

Огненный и открытый Овен и водный и закомплексованный Скорпион. Союз, мягко говоря, не очень. Пока первый будет искрить, второй будет поливать его водой из шланга - обижаться и вымещать на партнере свои обиды и комплексы. Овен начнет страдать и, скорее всего, уйдет. Жить они вместе не смогут, но спать - очень даже, в сексуальном плане это прекрасный союз.

Овен и Стрелец - совместимость

Встреча двух огненных знаков. Яркая и быстрая искра Овна и сложный мерцающий свет Стрельца поначалу начинают дружить. Но вскоре эта дружба перерастает в счастливый брак. Правда, Овну может не понравиться, что Стрелец пытается быть главным и любит поучать уму-разуму. Но благородство Стрельца и его умение не держать обид и быстро "отходить" уравновешивает все остальное.

Овен и Козерог - совместимость

Еще один тяжелый союз - не мирится огонь со стихией земли и все тут. Козерог, который очень сдержан и холоден, не поймет страстности и взбалмошности другого. Его эмоции и несдержанность будут повергать в шок Козерога, а если его еще и задеть за живое - никогда не простит. Более того, вспомнит через 100 лет и обязательно отомстит. И когда Козерог выйдет из этой схватки победителем, то успокоится. Хотя в постели им всегда будет хорошо - и это единственное, что может хоть как-то компенсировать бытовые неурядицы.

Овен и Водолей - совместимость

Очень редкий, но очень прочный союз. Водолей - это воздух, который раздувает искру и превращает ее в пламя. Овен - в восторге от водолеевской самобытности, а Водолей - от прямоты и честности партнера, только если тот не станет давить на Водолея и не будет эгоистичным. Сам Водолей не стремится никого ограничивать или держать в рамках (а надо бы), поэтому может поплатиться за это своей свободой.

Овен и Рыбы - совместимость

Тяжелый союз и, к счастью, редкий. Рыбы страдают в нем, хотя Овен - выигрывает. Он симпатичен Рыбам, потому что открыт и откровенен, но в то же время - груб и не понимает тонкой душевной организации Рыб. Такая уж овновская натура. Рыбы начинают молчать и уходят в себя, иногда даже начинают изменять. Если этот союз и может удержаться, то только в постели.

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