Узнайте, кому знак Зодиака Телец подходит идеально, и с кем получится найти любовь.

Телец мужчина, как и Телец женщина, представитель земной стихии, который считается очень страстным и пылким в отношениях. Однако происходит это далеко не сразу - мужчина Телец, к примеру, будет ориентирован на девушку, только если точно решит для себя, что она "та самая". Читайте материал, чтобы выяснить, с кем сможет женщина Телец построить идеальную семью и что делать мужчине земного знака.

С кем будет счастлив Телец - совместимость по знакам Зодиака

Венера - планета, которая правит Тельцом, а значит, это один из самых чувственных знаков. Телец обожает ласки, внимание и заботу - причем, получать любит больше, чем отдавать. Это верные, внимательные, преданные и чуткие супруги, но только с теми, в ком они уверены, а так, к сожалению, происходит далеко не всегда.

Овен и Телец - совместимость низкая из-за очень разных темпераментов. В паре постоянно будут ссоры и недопонимания, а сгладить ситуацию может только физический контакт и то, если он качественный.

- совместимость низкая из-за очень разных темпераментов. В паре постоянно будут ссоры и недопонимания, а сгладить ситуацию может только физический контакт и то, если он качественный. Телец и Телец - совместимость средняя, несмотря на принадлежность к одному и тому же знаку Зодиака. Оба партнера могут долго таить обиды, затягивать конфликты, но не расходиться из-за страха перемен.

- совместимость средняя, несмотря на принадлежность к одному и тому же знаку Зодиака. Оба партнера могут долго таить обиды, затягивать конфликты, но не расходиться из-за страха перемен. Телец и Близнецы - совместимость низкая, хотя такой союз встречается часто. Влюбленные, как правило, обладают разными темпераментами и вообще не подходят друг другу в интимном плане. Велика вероятность, что Телец станет инициатором расставания из-за невыносимой легкости Близнецов.

- совместимость низкая, хотя такой союз встречается часто. Влюбленные, как правило, обладают разными темпераментами и вообще не подходят друг другу в интимном плане. Велика вероятность, что Телец станет инициатором расставания из-за невыносимой легкости Близнецов. Телец и Рак - совместимость высокая, ведь оба этих партнера сделают все, чтобы построить счастливую семью. Даже если у пары будут измены или другого рода разногласия, они готовы идти на уступки ради любви, а также работать над собой.

- совместимость высокая, ведь оба этих партнера сделают все, чтобы построить счастливую семью. Даже если у пары будут измены или другого рода разногласия, они готовы идти на уступки ради любви, а также работать над собой. Телец и Лев - совместимость хорошая только для Льва, ведь он будет постоянно "играть на нервах" у Тельца, которому такая драма рано или поздно надоест. Телец очень стабилен, а Лев - это истерика в чистом виде, которую понять и принять может и хочет не каждый.

- совместимость хорошая только для Льва, ведь он будет постоянно "играть на нервах" у Тельца, которому такая драма рано или поздно надоест. Телец очень стабилен, а Лев - это истерика в чистом виде, которую понять и принять может и хочет не каждый. Телец и Дева - совместимость средняя, потому что Дева обладает рационализмом и структурированным мышлением, что очень ценно для Тельца, но в ней катастрофически не хватает романтизма и чувственности. В тот момент, когда Тельцу будет не хватать ощущений, пара распадется.

- совместимость средняя, потому что Дева обладает рационализмом и структурированным мышлением, что очень ценно для Тельца, но в ней катастрофически не хватает романтизма и чувственности. В тот момент, когда Тельцу будет не хватать ощущений, пара распадется. Телец и Весы - совместимость низкая из-за отсутствия взаимопонимания - брак может держаться только на обязательствах, имуществе и детях. Тельца раздражает ветреность и общительность Весов, а тех, в свою очередь, бесит медлительность земного знака. Такие партнеры чаще всего живут своими интересами по отдельности.

- совместимость низкая из-за отсутствия взаимопонимания - брак может держаться только на обязательствах, имуществе и детях. Тельца раздражает ветреность и общительность Весов, а тех, в свою очередь, бесит медлительность земного знака. Такие партнеры чаще всего живут своими интересами по отдельности. Телец и Скорпион - совместимость высокая, так как противоречий мало, а общих интересов много. Между партнерами возможны вспышки страсти и даже претензий, но они быстро исчезают. Кроме того, у Тельца и Скорпиона хорошая сексуальная совместимость.

- совместимость высокая, так как противоречий мало, а общих интересов много. Между партнерами возможны вспышки страсти и даже претензий, но они быстро исчезают. Кроме того, у Тельца и Скорпиона хорошая сексуальная совместимость. Стрелец и Телец - совместимость низкая, союз очень тяжелый. Между влюбленными не будет взаимопонимания, но могут присутствовать общие интересы. Именно поэтому Стрельцам и Тельцам лучше вести совместный бизнес или дружить.

- совместимость низкая, союз очень тяжелый. Между влюбленными не будет взаимопонимания, но могут присутствовать общие интересы. Именно поэтому Стрельцам и Тельцам лучше вести совместный бизнес или дружить. Телец и Козерог - совместимость высокая, в сексуальном плане тоже. Удачный союз, но Телец в нем будет ограничен - всю власть себе заберет Козерог. Он будет воспитывать и подгонять Тельца, а тот и рад стараться, хотя для вида может упираться - все ради семьи и общего дела.

- совместимость высокая, в сексуальном плане тоже. Удачный союз, но Телец в нем будет ограничен - всю власть себе заберет Козерог. Он будет воспитывать и подгонять Тельца, а тот и рад стараться, хотя для вида может упираться - все ради семьи и общего дела. Телец и Водолей - совместимость низкая, союз очень тяжелый и абсолютно обречен на провал. Пара утонет в стрессах, обидах и ссорах, усугубит ситуацию некачественная интимная жизнь. Телец не сможет адаптироваться к резким перепадам настроения Водолея, а представитель воздушного знака устанет от примитивности земного партнера.

- совместимость низкая, союз очень тяжелый и абсолютно обречен на провал. Пара утонет в стрессах, обидах и ссорах, усугубит ситуацию некачественная интимная жизнь. Телец не сможет адаптироваться к резким перепадам настроения Водолея, а представитель воздушного знака устанет от примитивности земного партнера. Телец и Рыбы - совместимость высокая, в основном, из-за высокой чувствительности Рыб. Они очень привязаны к дому и близким людям, поэтому готовы идти на любые компромиссы. Единственное, что нужно понимать Тельцу - с Рыбой надо быть помягче, так как она очень ранимая.

Астрологи считают, что Телец лучше всего будет себя чувствовать в союзе с Раком, Рыбами и Козерогом, а вот с Весами, Водолеем, Близнецами и Стрельцом связываться не стоит.

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