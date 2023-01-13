Близнецы - один из самых спорных знаков Зодиака.

Астрологи рассказали о сильных и слабых сторонах Близнецов. К чему нужно готовиться, если в вашем окружении есть люди, рожденные под этим знаком Зодиака - читайте в материале.

Близнецы: дата рождения

В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Близнецов с 21 мая по 21 июня. Это значит, что все люди, рожденные в эти даты (включительно с 21 мая и 21 июня), рождены под знаком Близнецов.

Сильные стороны Близнецов

Ответственность. В плане семьи, работы, отношений и других важных жизненных аспектов люди, рожденные в мае-июне очень рассудительны и ответственны. Они не принимают импульсивных решений, заводят детей в зрелом возрасте, обдуманно подходят ко всем важным переменам.

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Разумный подход к финансам. Даже с маленькой зарплатой Близнецы могут позволить себе все необходимое, еще и откладывать на "черный день". Они очень экономные, но не переходят за рамки и не являются жадными.

Слабые стороны Близнецов

Нестабильность. Начнем с того, что их двоякий знак Зодиака не дает им трезво принимать решения. Они из тех людей, кто хочет сегодня так, а завтра - иначе. Это создает определенные сложности в общении с близкими, поскольку родным иногда тяжело смириться с таким поведением Близнецов.

Склонность ко лжи. Да, Близнецы имеют два облика. Они сами выбирают "лицо", которое они хотят показывать тем или иным представителям своего окружения. Они отлично умеют врать и скрывать какую-то информацию, поэтому нельзя доверять им на 100%.

Подлость. Если в вашем окружении есть представители данного знака Зодиака, всегда нужно быть готовым к тому, что они могут совершать подлые поступки за спиной.

Напомним, нумеролог назвала знаки Зодиака, у которых начнется "черная" полоса в пятницу, 13-го.

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