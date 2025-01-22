Астролог назвал города, куда вот-вот полетят все ракеты

По словам Росса, конец января и начало февраля будут сложными.

Астролог Влад Росс рассказал, продолжит ли Россия обстрелы в феврале и какие города окажутся в зоне наибольшего риска. По его словам, РФ не то, что не остановится, а и масштабирует обстрелы.

"Особенно сейчас ждите прилетов на день рождения Владимира Зеленского в конце января и феврале. Все будет происходить очень конкретно, жестко. Но я не вижу, что каким-то образом война может остановиться до мая. Ceasefire (прекращение огня, - УНИАН), если и будет, то не раньше мая", - сказал астролог в интервью УНИАН.

Также он перечислил города, куда Россия будет запускать все свои ракеты,

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"Номер один — это Кривой Рог, будут обстреливать Киев, бомбить по Львову, по Львовской области будут наноситься мощные удары. Также Днепр будет просто уничтожаться, и Запорожье будет страдать очень серьезным образом. Сумы будут очень подвержены опасности. В Харькове и Херсоне будет продолжаться сложная ситуация. Также будут страдать Одесса, Винница и Хмельницкий".

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким февраль будет для Украины, что будет происходить на фронте, закрепятся ли ВСУ в Курской области, и что будет с валютой.

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