Самый сильный талисман для денег и личного счастья по знаку Зодиака на 2023 год - в материале УНИАН.

Опытные астрологи говорят, что наступающий год Кролика (Кота) поможет каждому человеку обрести семейное благополучие. Ввиду того, что покровитель года - существо домашнее, то и талисман нужно выбирать для дома. УНИАН расскажет, какие символы знаков Зодиака стоит приобрести в квартиру каждому представителю зодиакального круга.

Ранее мы говорили о том, что надеть, чтобы привлечь удачу на Новый год 2023 каждому из знаков Зодиака.

Мощная защита знаков Зодиака на грядущий год - перечень талисманов

Для каждого знака Зодиака в 2023 году приготовлен свой оберег. Эзотерики подбирали их, ориентируясь не только на стихию, но и на совместимость с Кроликом (Котом) - покровителем года.

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Овен (21 марта - 20 апреля)

У Овнов наступающий год будет удачным для принятия решений и самоорганизации. Планы, которые вы построите, обязательно сбудутся, а Вселенная поможет избежать ошибок и неудач. Для того, чтобы расположить к себе Кролика (Кота), приобретите новый органайзер или блокнот и записывайте в него все свои намерения. Желательно, чтобы эта вещица была желтого, оранжевого, морковного, красного или пурпурного цвета.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Новый год готовит Тельцам много удачных знакомств, успешных проектов и новых друзей. Вам стоит быть открытыми к обществу - так вы сможете обзавестись полезными контактами. Астрологи рекомендуют купить новый телефон или обновить старый, чтобы Вселенная поняла, что вы готовы записывать новые номера в свой гаджет. Удачные цвета для Тельца в будущем году - зеленый и изумрудный, так что, вы можете купить красивый чехол для телефона в этих оттенках.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Главная задача Близнецов на будущий год - привести в порядок свое здоровье и тело. Внутренняя и внешняя гармония - то, чем вы должны заниматься в первую очередь. Именно поэтому талисман для вас - коврик для йоги, гантели, спортивная форма или абонемент в спортзал. Удачный цвет - желтый и все его оттенки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Представителям водной стихии обеспечены путешествия и командировки - готовьтесь паковать чемоданы. Поездки могут быть рабочими или семейными, но перемещаться придется часто. Идеальным подарком и оберегом для себя окажется новый чемодан или дорожная сумка, и лучше, чтобы эта вещь была голубого, синего или серебристого цвета.

Лев (23 июля - 23 августа)

Огненным Львам астрологи напоминают, что в Новый год нужно входить уверенно - с любовью к себе. Вы, при всем своем самопожертвовании, должны помнить, что вы - центр этой Вселенной. Талисманом, который поможет вам взглянуть на себя по-новому, будет красивое большое зеркало или любые уходовые косметические средства. Для того, чтобы не нервировать Кролика (Кота), а заручиться его поддержкой - обратите внимание на предметы желтого или оранжевого оттенка.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Практичные Девы в Новом году смогут накопить то, что давно хотели - деньги, опыт, знания, друзей, консервацию наконец. Откладывайте постоянно, даже если кажется, что это капля в море - Вселенная все равно вас услышит и приумножит. Приобретите себе большую копилку зеленого, коричневого, голубого или бежевого цвета.

Весы (23 сентября - 23 октября)

Самообразование - вот, что будет самым важным для воздушных представителей знака. Вы сможете обрести новый навык, выучить язык, получить водительские права - все, что угодно. Для того, чтобы ускорить этот процесс, купите предмет, олицетворяющий ваши желания. Для обучения - книгу или блокнот, для рисования - кисти или карандаши, для прав - чехол или портмоне и тд и тп. В оттенках отдавайте предпочтение цветовой палитре морской волны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Водные Скорпионы смогут реализовать в будущем году то, что давно планировали. Как и Овны, они должны быстро хвататься за шансы и ничего не упускать, иначе можно "перегореть". Не забыть о самом важном и структурировать пространство поможет ежедневник, блокнот, органайзер или наручные часы. Оптимальные цвета - черный, пурпурный, насыщенный темно-красный.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Для огненных Стрельцов Новый год 2023 будет нестабильным - ожидайте множество ярких эмоций. Они могут быть как позитивными, так и негативными, но вы должны научиться самообладанию. Астрологи рекомендуют приобрести коврик для йоги, аромапалочки, эфирные масла или травяные подушки - всё, что успокаивает психику. Бирюзовый и пурпурный - цвета, которые помогут не сойти с ума.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогам в будущем году предстоит решать важные задачи - ремонт в доме, покупка недвижимости или транспорта, переезды, смена работы. Эзотерики считают, что ваша жизнь круто изменится и главное - найти в себе силы с этим справиться. Купите себе любимому папки для бумаг, новую полку или стеллаж, ежедневник, красивую ручку или что-нибудь такое, что поможет оптимизировать дела. Любые оттенки коричневого - идеальный вариант.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Водолеи, как самые непоседливые в зодиакальном круге люди, будут постоянно перемещаться и решать разные задачи. Наступающий год Кролика (Кота) приготовил вам уйму интересных событий - готовьтесь успевать за переменами. Купите себе чемодан, сумку, удобный рюкзак, комфортную одежду или кроссовки, чтобы в дороге чувствовать себя уверенно. Лучшие цвета - голубой, серебристый, мятный, лавандовый, черный.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Профессиональная и творческая деятельность Рыб пойдет вверх - вам предложат множество вариантов для саморазвития. От этого будет страдать семья, вы рискуете не найти времени на близких. Для того, чтобы избежать такой ситуации, купите что-нибудь в дом - настольную игру, рамки для фото с родными, красивое постельное белье или домашнюю одежду для любимых. Желательно выбирать такие предметы и вещи в лиловых, пурпурных или лавандовых оттенках.

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