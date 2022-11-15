Астрологи спрогнозировали настоящий восход для двух представителей зодиакального мира.

Астрологи рассказали о том, чья жизнь круто изменится после новолуния 24 ноября. Крупных перемен следует ждать Ракам и Стрельцам.

Рак

Звёзды говорят, что в последнее время представители данного знака Зодиака ощущали упадок сил и не имели мотивации к чему-то. Все из-за того, что они скучали по своим близким и страдали из-за одиночества. 24 ноября все изменит. Эти люди могут либо встретиться с теми, кого давно не видели, либо познакомиться с новыми действующими персонажами своей жизни.

Астропрогнозы свидетельствуют о том, что у Раков будет очень насыщенная и активная зима.

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Стрелец

Прежде всего хорошие новости будут из сферы саморазвития и карьеры. Например, у Стрельцов появится вдохновение на новые увлечения, реализацию каких-то проектов или просто на активный досуг.

В карьерном плане также следует ждать "белой полосы", которая подарит серьезный финансовый достаток. Следует ждать приятных новостей в период с 26 по 29 ноября. Декабрь будет продуктивным на фоне всех этих перемен.

Напомним, кому новолуние в Стрельце 24 ноября принесет беды и проблемы.

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