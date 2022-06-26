Таких только трое. Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи рассказали, что в зодиакальном ряду есть три знака Зодиака, которые помнят все обиды. При каждом удобном случае они вспомнят вам всю причиненную им боль.

Рак

Раки обладают невероятным терпением. Но у такой их черты характера есть побочный эффект. Они копят в себе обиды, но если довести их до точки кипения, то они выскажут вам все что думают о вас. И, дай Бог, чтобы просто сказали, а не сделали какую-то пакость в отместку.

Дева

Девы чаще всего впадают из крайности в крайность. Если они кого-то любят, то любят до конца. Если ненавидят, то всей душой. Людям стоит опасаться гнева Дев, ведь они могут быть очень непредсказуемыми. Более того, они никогда ничего не забывают, особенно плохое.

Весы

Весы - это очень дружелюбный знак Зодиака. Но если они почувствуют фальшь с вашей стороны, то могут серьезно обидеться. Они не будут устраивать разборки, скандалы и плести интриги за вашей спиной. Весы будут тихо мстить, но месть эта будет очень болезненной для вас.

Напомним, Венера в Близнецах до 17 июля повлияет на судьбу пяти знаков Зодиака.

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