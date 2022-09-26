Проверьте, есть ли вы в списке счастливчиков на ближайшую неделю.

Астрологи рассказали, что новолуние 26 сентября даст толчок для развития только трем знакам Зодиака. Перед ними откроются новые перспективы, судьба подрит им возможности для реализации их планов.

Водолей

Начальство высоко ценит профессиональные навыки Водолеев, а поэтому вам может поступить предложение по реализации нового проекта. Если вы не будете сомневаться и лениться, то уже совсем скоро вы можете не только улучшить свое финансовое положение, но и получить всемирное признание. Да-да, без лишней скромности вы будете наслаждаться всеми земными благами, которые вы сможете получить, согласившись на предложение руководства.

Лев

Львы могут завести новые знакомства. Кто-то из приходящих в вашу жизнь людей станет для вас другом, кто-то - партнером, а с кем-то вы и вовсе можете создать крепкий союз. Ваша жизнь выйдет на новый уровень, во всех сферах вас ждет успех. При этом вам стоит быть более рисковаными, обезбашенными, смелыми. Ничего не бойтесь, ведь высшие силы на вашей стороне. И если нужно будет, они уберегут вас от бед.

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Рыбы

Рыбы, как и Львы, будут чувствовать, что удача на их стороне. 26 сентября и неделю после новолуния вы можете браться за все дела. Также можете начать ремонт в доме или найти какое-то новое хобби. В целом это благоприятное время для любого развития и перемен. Не упустите шанс наладить свою жизнь.

Напомним, трем знакам Зодиака грозит увольнение на этой неделе.

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