По словам астролога, Меркурий замедлит скорость выполнения документа, темпы поставки вооружений и сам их список. Возникнут юридические ограничения, которые сделают закон неполноценным.

США, подписав закон о ленд-лизе для Украины 9 мая, затянули время, что негативно скажется на ситуации на фронте.

По словам астролога Дмитрия Урануса, из-за этого Украина получит не то, что ждет.

Астролог убежден, что момент подписания ленд-лиза для Украины выбран не очень удачно, а закон будет работать не очень долго: около одного года или меньше. Возможно, это будет связано с продолжительностью войны в Украине.

"Меркурий, управитель карты, был хоть и в Близнецах, в своем знаке управления, но 9 мая Меркурий был уже в стоянии, он замедлился в своем видимом движении и перешел к ретроградному движению через сутки, 10 мая. Скорость Меркурия была уже очень маленькая, всего 5% от среднесуточной. Плюс месяц без курса (по классическому правилу) во Льве у 12 дома", – отметил он.

Астролог подчеркнул, что закон, подписанный США, будет связан с закулисными политическими и юридическими играми внутри США. Меркурий замедлит скорость выполнения документа, темпы поставки вооружений и сам их список. Возникнут юридические ограничения, которые сделают закон неполноценным.

"Меркурий ретроградный до 3 июня 2022 года, следовательно, по этому закону, до этой даты, Украина точно ничего существенного не получит. Какие-то первые сдвиги по исполнению закона начнутся только в период с 10 по 20 июня. В июле, возможно, произойдет снятие некоторых ограничений На полную силу закон заработает в период август-октябрь 2022 года", – подытожил он.

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