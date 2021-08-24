У судьбы свои планы на каждого знака Зодиака.

Астрологи рассказали, какие пары знаков Зодиака являются несовместимыми. Но даже несмотря на это, они таки пытаются быть вместе, что часто приводит к очень болезненным последствиям.

Овен и Весы

У этой пары отношения всегда будут сложными, так как они до безумия разные. У них буквально нет ничего общего, что могло бы их связывать. А еще они зациклены только на себе. Конечно, искра между ними может пробежать и порой очень яркая, но такие отношения чаще всего заканчиваются фиаско.

Телец и Скорпион

Изначально в их отношениях пылают страсть и невероятные чувства. Но рано или поздно эта сказка закончится, так как каждый из них привык идти к своей цели разными методами. Тельцы готовы горы свернуть ради достижения своей цели, а Скорпионы чаще обдумывает правильные шаги и не торопятся. Вот здесь и возникает конфликт интересов.

Близнецы и Стрелец

Главное препятствие в их отношениях - это разные принципы жизни. Они не умеют совладать с характерами друг друга. Поэтому ссоры в их паре неизбежны. Конечно, они могут бесконечно друг друга любить, но скверный характер возьмет над ними верх.

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Автор: Диана Могилевич