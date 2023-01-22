Рожденных под этими знаками людей ждут новые приятные знакомства.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить вторую половинку или же укрепить отношения с возлюбленными на следующей неделе - в период с 23 до 29 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками людей ждут новые приятные знакомства.

Знаки Зодиака, которые скоро обретут любовь - кто в списке

Достаточно сблизиться со своими вторыми половинками в указанный период получится у Близнецов. Для этого прекрасно подойдет какая-нибудь приятная совместная поездка. Одиноким представителям данного знака найти новую любовь на следующей неделе поможет Меркурий. Ближайшие дни для Близнецов - идеальное время для романтических знакомств и флирта.

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Везти на новые знакомства на следующей неделе будет Стрельцам. Их то и дело будет одолевать страсть, но астрологи советуют все же стараться отсеивать тех людей, с которыми будет сложно построить отношения и использовать период своей повышенной привлекательности правильно. Риск наломать дров остается.

Вторую половинку в указанный период удастся найти Рыбам. Особенно подойдут для новых знакомств будние дни. Главное - не отказываться от возможности развеяться, развлечься, сходить с друзьями на мероприятие или в какое-нибудь заведение.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые вскоре столкнутся с предательством.

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