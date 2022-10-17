Люди, рожденные под этими знаками, могут испортить отношения с близкими.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с проблемами на любовном фронте на текущей неделе – с 17 до 23 октября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, могут испортить отношения с любимыми.

Эти знаки Зодиака рискуют расстаться с любимыми

По-настоящему сложной неделя будет для Близнецов, особенно – в самом конце. На их пути могут резко появиться масса неприятностей, проблем и преград в любовной сфере.

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На какое-то время приостановить активность в сфере любви астрологи рекомендуют Ракам. Чтобы с пользой использовать этот период для новых знакомств, и повышения самооценки, представителям этого знака важно четко взвешивать все за и против.

Мысли о проблемах в отношениях и сомнения в выбранном ими партнере на текущей неделе могут посетить Водолеев. Им советуют не сердиться на себя или ругать судьбу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые считаются прирожденными грязнулями.

Также астрологи назвали топ-5 самых красивых мужских имен.

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