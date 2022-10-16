Астрологи составили список самых неряшливых знаков Зодиака.

Астроэксперты назвали три знака Зодиака, которые не любят убираться дома, поэтому у них всегда "творческий хаос". Это те люди, у которых всегда разбросаны вещи, немытая посуда в раковине и массивный слой пыли на мебели.

Скорпион

Скорпионы могут убраться только перед приходом гостей, в остальное время они предпочитают полный релакс. Они любят валяться в постели, смотреть телевизор, играть на приставке и еще куча всего, но только не уборки. Интересно, что у них в доме всегда есть робот-пылесос, посудомоечная машина и прочее, но они даже этим не пользуются, так как им просто лень встать и включить технику.

Козерог

В основном это касается женщин-Козерогов, так как у мужчин на самом деле в доме всегда чисто. Так вот, дамы этого зодиакального созвездия могут лежать на кровати и смотреть часами на паутину. Пока они отдыхают, им на все все равно. Но только стоит им встать, как они сразу же заставят своих близких убираться. Заметьте, близких, но не сами. Чтобы Козерог решил самостоятельно убраться, должно произойти что-то сверхестественное. Например, неожиданный визит гостей.

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Лев

Львы, как они сами говорят, обожают "творческий хаос". Но на самом деле уровень их лени настолько зашкаливает, что уже понятно, что им просто не хочется ничего делать. Они лучше пойдут погуляют с друзьями, сходят к кому-то в гости или посетят салон красоты. Для Львов очень важно, как выглядят они сами, а не их жилье.

Напомним, три знака Зодиака вскоре найдут любовь.

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