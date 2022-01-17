Они обладают сильным энергетическим полем.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не страшен ни сглаз, ни порча, ни негативная энергетики. Они обладают сильным энергетическим полем, поэтому с легкостью могут оттолкнуть от себя негатив.

Рыбы

Что бы ни происходило в мире, Рыбы умеют прятаться в "кокон". Они живут в своем вымышленном мире, поэтому могут абстрагироваться от проблем. Если же кто-то попытается им навредить, то Рыбы и сами не промах. Они вернут обидчику все вдвойне. В целом с Рыбами лучше не связываться, если не хотите расшатать свою нервную систему.

Козероги не верят в карты, гороскопы, нумерологию и прочее. Они ко всем вопросам подходят очень рационально. Если возникает какая-то проблема, они будут искать пути ее решения. На прочую ерунду они не обращают внимания. Более того, они живут по своим принципам, не идя на поводу у окружающих. Поэтому пошатнуть их энергетику или уверенность в себе с помощью "магии" невозможно.

Близнецы

Одна сторона Близнецов - болтливость, а другая - сдержанность. "Пробить" их негативной энергетикой невозможно, так как они постоянно "очищаются". Происходит этот процесс именно с помощью разговоров. Сливая все, что у них в голове, они оставляют место только для позитивных мыслей.

Напомним, ранее три знака Зодиака могут потерять деньги в январе.

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