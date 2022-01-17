Финансовый гороскоп на январь не для всех будет удачным.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чье финансовое положение может значительно ухудшиться уже в январе 2022 года.

Стрелец

Вам нужно быть максимально собранными, так как ваша рассеянность ни к чему хорошему не приведет. Руководство может негативно воспринять вашу халатность в работе. В результате серьезного разговора вам не избежать. Чтобы предотвратить неприятные последствия и в том числе увольнение или снижение зарплаты, возьмите себя в руки и наконец займитесь своими обязанностями.

Вам нужно научиться жить по средствам. В противном случае вы можете оказаться в долговой яме, из которой выбраться будет очень трудно. Также вам не стоит совершать масштабных покупок. Лучше отложить это до лучших времен.

Весы

Вас может подставить партнер по бизнесу. В результате вы рискуете обанкротиться. При этом не стоит выплескивать весь свой негатив на окружающих. Лучше успокойтесь, наберитесь терпения и делайте то, что должны. Именно благодаря терпению и профессиональным навыкам вы сможете "вырулить" из этой ситуации.

Напомним, ранее астролог назвала угрозы будущей недели.

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