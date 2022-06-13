Вселенная всячески помогает им и в личной жизни, и в работе.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются баловнями судьбы. Конечно, у них тоже порой бывают проблемы, но в целом им очень везет.

Лев

На первом месте, по мнению экспертов, оказались Львы. Вселенная часто подает им знаки, помогает идти правильным путем. Высшие силы направляют их и уберегают от проблем. При этом Львы сами могут создавать себе проблемы, придумывая то, чего нет. Если они немного утихомирят свою фантазию и жажду все контролировать, тогда и проблем никаких у них не будет.

Козерог

Козероги по своей натуре лидеры. Они могут вести за собой людей, создавать крутые проекты, зарабатывать много денег и создавать крепкие семьи. Все это заложено у них в ДНК. При этом Козерогам очень важно выбрать свой путь и определиться с тем, чего они хотят на самом деле. Только тогда они достигнут успеха во всех сферах своей жизнедеятельности, а судьба им в этом только поможет.

Весы

Главное преимущество Весов в том, что они умеют чувствовать людей. Такая черта характера помогает им находить общий язык с окружающими, находить единомышленников и двигаться вперед. Для них очень важно общение, поэтому в целом в этом плане у них не возникает проблем. Кроме того, большинство представителей этого зодиакального созвездия достаточно умные и образованные люди, поэтому с ними всегда интересно. У Весов можно многому научиться.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что вблизи полнолуния по Украине усилятся ракетные удары.

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