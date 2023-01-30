Таких только трое во всем зодиакальном круге.

Астрологи назвали знаки Зодиака, под которыми рождаются самые стервозные и самоуверенные женщины. Несмотря на их характер, у них все равно много поклонников.

Лев

Эксперты на первое место поставили Львов, ведь так, как любит себя эта женщина, не любит никто. Она прирожденная эгоистка, которая все делает только ради своей выгоды. На мнение окружающих ей абсолютно все равно, ведь есть цель - нет препятствий. Кроме того, эти дамы способны делать разные шалости прямо глядя вам в глаза. Их вообще не смущает, если вам что-то не нравится. Терпите, если хотите быть рядом с королевой.

Скорпион

Несмотря на то, что это не огненный знак Зодиака, обжигает он, конечно, знатно - и словом, и делом. Они никогда ничего не спустят на тормоза, если это касается их чести и достоинства. Они готовы сражаться до последнего за свою правду, даже если она и не является единственно верной. А еще они очень мстительные, поэтому их стоит опасаться. Но даже несмотря на это у Скорпионов много поклонников.

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Козерог

Это не просто стервозные женщины, но и очень хитрые. Они могут разработать план по вашему уничтожению и даже глазом не моргнуть. Действуют они очень аккуратно, но так, чтобы вы запомнили на всю свою жизнь, что с ними можно общаться только как с королевами. Если не учитывать такое качество их характера, стоит отметить, что в целом эти дамы очень семейные, они прекрасные жены и мамы.

Напомним, астролог предрекла самый страшный период в войне.

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