Таких знаков Зодиака среди мужчин всего трое.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые просто обожают телячьи нежности. Им очень важно трогать любимого человека и ощущать его тепло.

Рак

Первое место в этом рейтинге занимает Рак, так как это очень тактильный знак Зодиака, который жить не может без нежностей. Для них прикосновения - это главный язык любви, который может описать все его чувства по отношению к вам. Если вы дарите ему такую же нежность взамен, то он будет на седьмом небе от счастья. Ведь так он получит доказательство того, что небезразличен вам и вы хотите его целиком и полностью.

Лев

Казалось бы, огненные Львы наполнены невероятной страстью и диким желанием, но они не откажутся поваляться с вами в постели и насладиться друг другом. И речь идет не только об интиме. Они с радостью погладят вас, почухают, но и того же требуют взамен. Львам очень важна вот эта тактильность, ведь без нее они чувствуют себя ненужными и нелюбимыми.

Видео дня

Весы

Весы, как и Раки и Львы, жить не могут без телячьих нежностей. Они буквально на каждом шагу будут вас обнимать, целовать и гладить. Интересно, что для них это не призыв к интиму, а необходимая составляющая счастливой семейной жизни. С этими мужчинами вы будете испытывать мурашки по коже регулярно.

Напомним, три знака Зодиака обретут успех до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: