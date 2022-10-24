Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет счастье в период с 24 октября по 30 октября.

Несмотря на коридор затмений, который все так активно обсуждают, у нескольких знаков Зодиака в последнюю неделю октября все будет просто превосходно. Кого это касается - читайте в материале УНИАН.

Близнецы

Судя по положению планет и звезд, кардинальных перемен вам ожидать не стоит, однако будут какие-то незначительные новости и детали, от которых у вас поднимется настроение. Возможно, вы сами захотите себя чем-то порадовать, устроите себе внеочередной выходной, купите что-то приятное.

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Однако и судьба в эту неделю будет к вам очень благосклонна: все дела, которые вы будете вести, обретут успех, а все мысли, которые будут посещать в течение указанного периода, обязательно реализуются.

Водолей

Еще один счастливчик недели - Водолей. Звезды говорят, что они давно хотели что-то приобрести. Период с 25 по 31 октября считается благоприятным для покупок низкой и средней ценовой категории, поэтому если ваше желание вписывается в эти рамки, то принимайте решение без раздумия.

Также у Водолеев будет очень романтический настрой, который позволит решить семейные неурядицы. Уроженцы этого знака Зодиака будут проводить вечера в приятной компании с человеком, которого он любит и ценит. Именно это и является настоящим счастьем для таких людей.

Напомним, астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака после затмения 25 октября начинается "белая полоса".

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