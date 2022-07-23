В их отношениях давно появились тревожные звоночки.

Специалист в сфере астрологии и астропсихологии назвала знаки Зодиака, чьих представителей ждут неприятности в отношениях. Скорее всего, они закончатся разрывом - временным или окончательным. Кто эти знаки - читайте в материале УНИАН.

Рак

Раки давно испытывают некоторые сложности в общении со своим партнером. Конфликты на бытовой почве и громкие ссоры из-за мелочей говорят о том, что у супругов друг к другу есть огромные претензии, которые те либо не решаются озвучить, либо и вовсе не решаются принять для себя.

Конец лета и начало осени принесут переломный момент в семью Рака. Придется выбирать: дальше ссориться и терпеть, или наконец прекратить это и идти своей дорогой.

Звезды советуют тщательно и без эмоций обдумать, какое решение будет правильным.

Рыбы

Рыб также ждет не очень удачная полоса на ближайшее время. Несмотря на то, что у них с партнером на первый взгляд настоящая идиллия, в реальности же их романтику в отношениях полностью уничтожили проблемы со стороны.

Это могут быть как финансовые трудности, невозможность найти жилье, вынужденные меры по переезду и многое другое. По отдельности оба партнера уже давно переживают непростое время, которое отдалило их друг от друга. Астрологи утверждают, что одним из неплохих решений в данном вопросе станет решение пожить какое-то время отдельно. Это либо даст возможность отдохнуть, переосмыслить все и соскучиться, либо окончательно поставит точку и даст понять, что вы - не те, кто нужен друг другу.

Напомним, астрологи составили рейтинг самых злых знаков Зодиака.

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