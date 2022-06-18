Брак этих людей может быть расторжен уже в ближайшее время.

Астрологи предупредили представителей трех знаков Зодиака о том, что до конца 2022 года они могут развестись со своими супругами.

Остаться в одиночестве могут Овны. Специалисты говорят, что уроженцы данного знака давно недовольны своим партнером, часто ссорятся и переходят черту. На фоне стрессов и недовольств может произойти ситуация, которая станет "последней каплей", после чего Овны решатся разойтись.

Вспыльчивые Близнецы также рискуют обрести статус холостяка или холостячки. Причиной конфликта с их партнерами чаще всего становится ревность, излишняя агрессия и нежелание уважать чужие границы. Возлюбленные Близнецов в ближайшее время могут перестать терпеть подобное отношение и подадут на развод.

Ревнивость и маниакальное желание контролировать своего партнера может стать причиной развода Рыб в 2022 году. Чтобы этого избежать, не стоит провоцировать скандалы, устраивать "проверки на верность" и играться с чувствами своей второй половинки. Если есть желание сохранить семью, лучше пересмотреть свое отношение к супруге/супругу, чтобы не остаться в одиночестве у разбитого корыта.

Напомним, названы 3 самых коварных знака Зодиака.

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