Львица на своем пути разобьет не одно мужское сердце.

Астрологи уверяют, что женщины-Львицы способны привлечь большое количество мужчин, но стать ее избранником дано не каждому.

Ни для кого не секрет, что Львицы - это яркие, свободолюбивые и эгоистичные женщины. Конечно, они привлекают много мужчин, так как обожают находиться в центре внимания.

Для них важно, чтобы ими восхищались, почитали и уважали. Они падки на лесть, и ради этого готовы на многое. Таких девушек обычно называют роковыми красотками.

На своем пути они способны разбить не одно мужское сердце, так как чаще всего воспринимают это как игру. А вот сами мужчины чаще всего серьезно увлекаются этими дамами.

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Рядом с ней может оказаться только тот мужчина, который будет любить ее и восхищаться ею. В противном случае гордая Львица даже не посмотрит на него.

Стоит отметить, что эти девушки часто воспринимают внимание мужчин, как само собой разумеющееся. Поэтому одними комплиментами она сыта не будет. Но тот, кто таки удостоится звания ее любимого мужчины, будет купаться в лучах любви, нежности, ласки и страсти.

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Автор: Диана Могилевич