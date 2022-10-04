Дмитрий Уранус убежден, что в ближайшее время экономику РФ ждет тотальный крах.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что ждет Россию в ближайшие годы. У себя на странице в Facebook он написал, что верхушка страны-агрессора абсолютно не понимает последствия своих кровожадных действий.

"Марс, бог войны, в 5 доме в Близнецах указывает на то, что Россия заигралась в войну, что она в серьез не воспринимает последствия и итоги этой войны, что для инициатора аннексии это развлечение и самоутверждение", - написал Уранус.

Также он предвидел тотальный крах экономики Российской Федерации. Виной тому является отсутствие разума у тех, кто отдает приказы.

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"Марс на вершине тауквадрата Нептун-Марс-Меркурий, что означает отсутствие объективности и разумности в ведении войны. Перерасход средств, снижение дохода, дорогая и разорительная военная "игра"", - уточнил астролог.

Согласно его прогнозам, в ближайшее время в России еще больше усугубится проблема финансов. Подействуют санкции, наложенные многими странами мира.

"Еще один немаловажный набор финансовых аспектов. Ретроградные Нептун с Юпитером, во 2 доме финансов, сразу в четырех оппозициях с ретро Меркурием, Венерой и Солнцем, в 8 доме, долгов и финансовых кризисов. Это показатель очень болезненных финансовых последствий аннексии. Особенно выделяется сходящаяся оппозиция (1,7 гр.) между финансовыми планетами в финансовых домах, Венерой и Юпитером. Она даст огромные финансовые потери для России в течении ближайших двух лет. Это аспект перерасхода средств", - добавил Дмитрий Уранус.

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев предупредил крупный город Украины о неминуемой опасности.

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