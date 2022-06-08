Эксперт призывает соблюдать правила безопасности.

Экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на картах Таро и определил, что ждет Киев в ближайшие несколько дней. По его словам, есть угроза ракетных ударов.

Также он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правила безопасности.

"Особенно "горячо" будет ночью – россияне будут продолжать пускать ракеты, а возможно, даже попытаются прорваться на территорию сухопутно. Однако об успешности таких планов пока речь не идет. Враг напуган и демотивирован, ход войны будет изменен, как только ВСУ получат оружие", - сказал Шептицкий в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что в ближайшие три дня Украину будут бомбить. Также он перечислил города и области, которые оказались "под прицелом" российских оккупантов.

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