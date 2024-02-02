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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет в начале февраля. Звезды говорят, что в их жизни наступит "белая полоса", чему они будут очень рады.

Телец

Тельцы могут поговорить с начальством о повышении зарплаты. Приведите факты того, что вы этого достойны и предложите руководству новые идеи, которые могут улучшить ваши дела. Можете не сомневаться, что вас поддержат. Не бойтесь просить. Однако не стоит быть навязчивыми и слишком настойчивыми. Также стоит избегать ссор. тогда у вас все будет хорошо.

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Овен

Энергия Овнов будет на высоте. Это значит, что в каждой сфере у них все будет складываться на ура. Однако в начале февраля вам лучше больше внимания уделить личной жизни. Одинокие Овны могут встретить свою вторую половинку, а семейные - выйти на новый уровень. Этот период будет благоприятным для зачатия детей.

Дева

Девы, которые последнее время сталкивались с рядом неприятностей, наконец-то смогут выдохнуть с облегчением. Вы можете просто положиться на судьбу и плыть по течению. В скором времени вы заметите позитивные изменения. Наслаждайтесь этим периодом.

Напомним, каким знакам Зодиака февраль принесет хорошие новости.

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