Эти мужские имена с самого рождения обрекают мужчину на нелегкую судьбу и трудный характер.

Эзотерики убеждены, что имя человека оказывает большое влияние на его характер и судьбу. Некоторые имена имеют негативное значение и имеют злой рок, который постоянно преследует обладателя имени. УНИАН назвал мужские имена, которыми нельзя называть ребенка, чтобы избежать проблем с его воспитанием.

Борис

Имя Борис означает "борец", что обрекает его на постоянные сражения. Борису редко везет и ничего не дается просто так. Он вынужден постоянно отвоевывать свое счастье и благополучие, переживая различные неудачи. Из-за постоянных испытаний судьбы взрослый Борис часто становится жестоким и бессердечным.

Герман

Имя Герман означает "родной" и "близкий". И хоть эти слова не означают ничего плохого, но они обрекают Германа на непростую судьбу. Этот мужчина очень заботится о своих близких и тяжело переживает их проблемы. Он так много времени посвящает родным, что совсем забывает о своем собственном счастье.

Тарас

С древнегреческого языка это имя переводится как "смутьян" или "бунтарь". Это значение часто влияет на характер мужчины. В детстве Тарас имеет невыносимый характер и отравляет жизнь родителей. Он подвержен вредным привычкам и во всем идет наперекор родителям. Взрослый Тарас отличается обидчивостью и огромным упрямством.

Вадим

Значение этого имени - "смутьян", "спорщик". Это очень беспокойный человек, который постоянно влезает в разные конфликты. Вадим чувствует сильную потребность в признании, что толкает его на необдуманные поступки. Этот мужчина часто бывает безответственным и не знает меры в деньгах.

Савелий

С еврейского имя Савелий или Савва переводится как "непосильный труд". Главная проблема этого мужчины - постоянное недовольство собой. Что бы не сделал этот мужчина - он никогда не будет доволен собой. Очень редко ему удается достичь задуманного, из-за чего Савелий чувствует себя несчастным.

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