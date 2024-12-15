Карты Таро могут помочь вам достичь целей и решить многие проблемы.

Эзотерики и люди, которые верят в карты Таро, считают, что с помощью этого гадательного инструмента у любого человека получится наладить свою жизнь, даже если гороскоп на 2025 год не радует прогнозами. Главное - правильно его использовать и доверять Вселенной. УНИАН выяснил, как правильно ставить карты Таро на заставку телефона - значение арканов и правила.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какой аркан поставить на заставку для привлечения денег и любви

Если вы хотите наладить свое финансовое положение и не знаете, какую карту Таро поставить на заставку для привлечения денег, то многие эзотерики рекомендуют обратить внимание на Туз Пентаклей. Этот младший аркан практически всегда означает новые шансы в материальном смысле, новые идеи и возможности. Конечно, мешок денег на голову вам не упадет, но зато у вас появится вариант, как заработать.

Лучшая карта Таро для привлечения любви на заставку - это Туз Кубков. Масть Чаш или Кубков символизирует чувства, а значит, если вы поставите такую карту Таро на заставку, можете рассчитывать на новое интересное знакомство, которое точно перерастет в романтические отношения. Для женщин, у которых есть партнер, эта карта может "сработать", как новый положительный виток в отношениях.

Что будет, если поставить на заставку карту Императрицы

Подходит карта таро Императрица на обои телефона только тем, кто не желает получить что-то одно - только деньги или только любовь. Так как Императрица считается прообразом матери, мудрой женщины и настоящей хозяйки, то раскрывает именно такую энергетику. Если вы чувствуете себя плохо, неуверенно, страдаете от низкой самооценки или нелюбви к себе, не ощущаете поддержки от окружающих, можете попробовать поставить такую карту Таро на заставку. Она "разбудит" внутри вас скрытые сильные качества, активирует бодрость духа и даст вдохновение, чтобы жить дальше.

Можно ли ставить карту Таро на заставку без специалиста

Таролог Ирина Клевер в комментарии УНИАН объяснила, можно ли ставить карты Таро на обои телефона, если вы хотите это сделать самостоятельно и не желаете обращаться к эзотерику.

Она говорит, что перед тем, как ставить карту таро на заставку, человек должен понимать, что именно он хочет получить. Карту, которая случайно попала под руку, нельзя ставить, поскольку можно себе навредить:

Например, если у человека высокая температура, а он еще и поставит на заставку карту Солнце, то эта карта "проиграется" в негативном аспекте. Из-за этой карты у человека может еще больше вырасти температура.

Тем не менее, по ее словам, любую из карт Таро можно ставить на заставку, но нужно выбрать именно ту, которая соответствует запросу человека, совпадает с его желанием. Каждая карта в себе несет определенную информацию и очень мощную энергию, поэтому человек сначала должен понять, что хочет получить, а потом подобрать карту Таро, которая может ему помочь.

Клевер напоминает, что есть карты старшего порядка и младшего. Старшие карты подходят для глобальных дел, а младшие - для более мелких. Также нужно подбирать карты по стихиям. Если речь идет о рабочих вопросах, то стоит выбирать жезлы, о финансовых - пентакли, а если речь о чувствах - чаши.

Какие карты Таро на заставку ставить нельзя

Эксперт уверена, что нет карт Таро, которые категорически нельзя ставить на заставку. Все зависит от конкретной потребности человека, который хочет осуществить такой ритуал. К примеру, карту Башня считают негативной, она символизирует разрушение. Но она может принести пользу, если ее применить для того, чтобы она разрушила болезнь.

Прежде чем начинать использовать такой инструмент, важно знать правила. Выбранную карту Таро стоит снимать с заставки после того, как человек получит то, чего благодаря ей хотел добиться. Если карту не снять, она продолжит "делать свое дело", хоть человеку это уже и не нужно:

Например, парень хочет жениться и поставил на заставку карту, которая этому способствует, а после осуществления желаемого забыл ее снять.

Таролог предположила, что в таком случае он может продолжать получать потенциальных невест, а женщина при этом будет злиться и ругать его за похождения "налево". Так может проявляться то, что карта таро продолжает "работать на женитьбу". Чтобы "включить режим отмены", карту надо убрать с заставки.

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