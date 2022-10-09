Эксперт рассказал, кому следует опасаться за себя в этот день.

Астрологи рассказали, что мистическое число 10.10.22 принесет некоторым знакам Зодиака неудачи и настоящие трагедии. У них может даже начаться черная полоса, правда, если так и случится, длиться она будет не очень долго.

Телец

Тельцам следует опасаться всех острых и колющих предметов. В этот день высока вероятность порезаться ножом, задеть себя чем-то острым или пораниться осколком.

Также будьте аккуратны при работе с какой-то домашней или садовой техникой. Она может выйти из строя в самый неподходящий и опасный момент.

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Лев

Неудачи будут преследовать Львов в плане работы. Начальство может заставить их что-то переделывать или делать ту работу, которая творческим уроженцам данного знака Зодиака вообще не по душе.

Еще один момент, на который этим людям стоит обратить внимание - дорога. Постарайтесь в этот день избегать поездок. Если выбираете между тем, чтобы пойти на работу пешком или поехать на автобусе, именно 10 октября лучше прогуляться.

Рыбы

Черная полоса у этих людей начнется с понедельника. При этом понедельник будет очень сложным, загруженным и наполненным неприятными событиями. В общем, Рыбы перестанут любить понедельники.

Больше всего неприятностей будет именно на личном фронте. Рыбы могут узнать, что их вторая половинка им изменяет, или может стартовать бракоразводный процесс, или в этот день они примут решение расстаться.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых с понедельника начнется "белая" полоса.

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