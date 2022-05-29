Где лучше жить знакам Зодиака, если те решились на эмиграцию, – астрологи назвали лучшие страны для Весов, Раков и остальных представителей зодиакального круга.

Находиться в Украине по-прежнему опасно, ведь война с Россией 2022 никак не идет на убыль. Астрологи даже называют города, которые в июне попадут под обстрел, и точную дату самых тяжелых боев в Украине. И такие прогнозы не внушают оптимизма.

Многие украинцы, спасая детей и себя, решаются покинуть страну. Кто-то при этом руководствуется исключительно экономическими расчетами, другие – наличием родни, друзей или хотя бы знакомых на чужой территории, но есть и те, кто в этом вопросе доверяет гороскопам.

УНИАН выяснил, где лучше жить знакам Зодиака, какой город или страна станет для каждого представителя зодиакального круга его местом силы.

Место силы для водяных знаков Зодиака

Эмоциональные, чувствительные особы, которые тяжело переносят конфликты. При этом зачастую не уверены в себе, поэтому нуждаются в поддержке (в поддержке государства в том числе).

Рак сможет найти свое счастье в Шотландии, Новой Зеландии или на островном государстве (например, на Мадагаскаре или Багамских островах). Из конкретных городов ему также подходят Венеция, Милан и Токио.

Скорпиону подойдут жаркие страны – Марокко или Доминикана. Также он может смело отправляться покорять Вашингтон и Новый Орлеан.

Рыбы наоборот лучше всего реализуют себя в холодных странах нормандского и скандинавского регионов. Если, в силу здоровья или иных причин, представители знака предпочитают более теплые места, то стоит присмотреться к Иерусалиму и Севильи.

Место силы для огненных знаков Зодиака

Это яркие и эмоциональные личности. Они нуждаются в просторе, им чаще остальных нужно выплескивать свою энергию (желательно – на что-то полезное).

Овен сможет отлично обустроиться в Германии или Польше, а среди итальянских городов ему прекрасно подойдут Неаполь и Флоренция.

Льву кармически подходит сама Украина – но если уж приходится покидать Родину, то стоит обратить внимание на острова: Сейшельские, индонезийские, Сицилия – эти места отлично ему подходят, считают астрологи. Также ему будет комфортно в американских городах Лос-Анджелес и Филадельфия.

Стрелец легче всего реализует свой потенциал в Испании, Австралии или Китае. Хорошо ему будет в Неаполе и Будапеште.

Место силы для земных знаков Зодиака

Эти люди трезво смотрят на жизнь и по достоинству ценят материальные блага. Они трудолюбивы и практичны, так что ради "икры с маслом на свой бутерброд" готовы и тяжело поработать.

Телец сможет неплохо обустроиться даже в такой дорогой стране, как Швейцария. Впрочем, и страны попроще – вроде Ирландии и Греции – ему отлично подойдут. Из городов ему подходят Гастингс и Дублин.

Дева вполне счастлива в Турции или Эстонии. Ей также будет комфортно в таких городах, как Афины и Париж.

Козерог сможет раскрыть все свои таланты в Великобритании, Литве или Словакии. Его зодиакальные города – Брюссель и Оксфорд.

Место силы для воздушных знаков Зодиака

Эти люди, как правило, любят перемены и всё новое. Поэтому считается, что именно эти знаки легче всего переживут переезд.

Близнецы будут отлично чувствовать себя в Тунисе, Черногории и Швеции. Из городов им подходят Лондон и Сан-Франциско.

Весы могут смело присматриваться к Австрии и Канаде. Вполне счастливо они также чувствуют себя в Копенгагене и Вене.

Водолею стоит обратить свое внимание на Швецию и Финляндию. Хельсинки и вовсе будут для большинства из них идеальным вариантом.

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