Находиться в Украине по-прежнему опасно, ведь война с Россией 2022 никак не идет на убыль. Астрологи даже называют города, которые в июне попадут под обстрел, и точную дату самых тяжелых боев в Украине. И такие прогнозы не внушают оптимизма.
Многие украинцы, спасая детей и себя, решаются покинуть страну. Кто-то при этом руководствуется исключительно экономическими расчетами, другие – наличием родни, друзей или хотя бы знакомых на чужой территории, но есть и те, кто в этом вопросе доверяет гороскопам.
УНИАН выяснил, где лучше жить знакам Зодиака, какой город или страна станет для каждого представителя зодиакального круга его местом силы.
- Место силы для водяных знаков Зодиака
- Место силы для огненных знаков Зодиака
- Место силы для земных знаков Зодиака
- Место силы для воздушных знаков Зодиака
Место силы для водяных знаков Зодиака
Эмоциональные, чувствительные особы, которые тяжело переносят конфликты. При этом зачастую не уверены в себе, поэтому нуждаются в поддержке (в поддержке государства в том числе).
Рак сможет найти свое счастье в Шотландии, Новой Зеландии или на островном государстве (например, на Мадагаскаре или Багамских островах). Из конкретных городов ему также подходят Венеция, Милан и Токио.
Скорпиону подойдут жаркие страны – Марокко или Доминикана. Также он может смело отправляться покорять Вашингтон и Новый Орлеан.
Рыбы наоборот лучше всего реализуют себя в холодных странах нормандского и скандинавского регионов. Если, в силу здоровья или иных причин, представители знака предпочитают более теплые места, то стоит присмотреться к Иерусалиму и Севильи.
Место силы для огненных знаков Зодиака
Это яркие и эмоциональные личности. Они нуждаются в просторе, им чаще остальных нужно выплескивать свою энергию (желательно – на что-то полезное).
Овен сможет отлично обустроиться в Германии или Польше, а среди итальянских городов ему прекрасно подойдут Неаполь и Флоренция.
Льву кармически подходит сама Украина – но если уж приходится покидать Родину, то стоит обратить внимание на острова: Сейшельские, индонезийские, Сицилия – эти места отлично ему подходят, считают астрологи. Также ему будет комфортно в американских городах Лос-Анджелес и Филадельфия.
Стрелец легче всего реализует свой потенциал в Испании, Австралии или Китае. Хорошо ему будет в Неаполе и Будапеште.
Место силы для земных знаков Зодиака
Эти люди трезво смотрят на жизнь и по достоинству ценят материальные блага. Они трудолюбивы и практичны, так что ради "икры с маслом на свой бутерброд" готовы и тяжело поработать.
Телец сможет неплохо обустроиться даже в такой дорогой стране, как Швейцария. Впрочем, и страны попроще – вроде Ирландии и Греции – ему отлично подойдут. Из городов ему подходят Гастингс и Дублин.
Дева вполне счастлива в Турции или Эстонии. Ей также будет комфортно в таких городах, как Афины и Париж.
Козерог сможет раскрыть все свои таланты в Великобритании, Литве или Словакии. Его зодиакальные города – Брюссель и Оксфорд.
Место силы для воздушных знаков Зодиака
Эти люди, как правило, любят перемены и всё новое. Поэтому считается, что именно эти знаки легче всего переживут переезд.
Близнецы будут отлично чувствовать себя в Тунисе, Черногории и Швеции. Из городов им подходят Лондон и Сан-Франциско.
Весы могут смело присматриваться к Австрии и Канаде. Вполне счастливо они также чувствуют себя в Копенгагене и Вене.
Водолею стоит обратить свое внимание на Швецию и Финляндию. Хельсинки и вовсе будут для большинства из них идеальным вариантом.
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