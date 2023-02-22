Известный экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз на весну.

Маг и полуфиналист "Битвы экстрасенсов" Роман Шептицкий сделал таро-расклад о ситуации в Украине на март 2023 года. Он говорит, что ситуация напряженная. Первая половина месяца пройдет в ожидании поставок оружия, что захватчики попытаются использовать в своих целях:

"Весной у них будто бы начинается последний акт острого наступательного потенциала. Будет больше дезинформации, запугиваний, сатанистских соблазнов, переманиваний, лжи. Враг рассчитывает на то, что он нас истощит, но он очень сильно ошибается. Мы, пусть и немного побиты, но очень уверенно стоим на ногах".

Также Шептицкий напомнил, что не стоит забывать об опасности, которая уже буквально на носу - в период с 23 по 25 февраля могут быть массированные ракетные атаки в честь годовщины с начала полномасштабной войны.

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"Нам главное - это выстоять период с 23 по 25 февраля. Нужно это пройти, прожить. Потом первая половина марта еще идет такой, будто у них будет какое-то превосходство. Это сложно назвать превосходством, это просто будет то время, когда мы еще будем ожидать помощи. Они будут максимально стараться этим воспользоваться", - уточнил Шептицкий.

Несмотря на все сложности, в марте все же наступит тот самый долгожданный судный день для оккупантов.

"В марте будет судный день для врага. Продолжится освобождение территории Украины до границ 1991 года. По картам я могу сказать, что начиная 13-15-20 марта энергия для контрнаступательных действий будет очень хорошая. Я бы даже сказал, что дополнительная активизация может быть с 11 марта", - резюмировал маг Шептицкий.

Напомним, ведьма-некромант предупредила крупный город Украины о неминуемой опасности.

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