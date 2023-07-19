Все сильно изменится, вы будете удивлены вниманием к своей персоне.

Ретроградная Венера, которая начинается уже 23 июля и продлится до 4 сентября, подарит представителям двух знаков Зодиака редкий шанс. Они смогут закрутить головокружительный роман или же перевести свои отношения на новый уровень.

Считается, что ретроградная Венера приносит лишь несчастья, однако она способна сильно повлиять на любовную сферу. Кому стоит готовиться к переменам - читайте ниже.

Лев

Львам стоит набраться терпения. В последнее время они начали думать, что в их личной жизни начался период затишья. Однако Венера все изменит. Вас ударит любовью, словно молнией. В один момент в жизнь Львов ворвется страсть, бурный роман станет большой неожиданностью.

Видео дня

Если вы устали от "американских горок" и хотите перевести свои отношения с любимым человеком на более серьезный уровень - смело действуйте. Не бойтесь начать этот разговор первыми. Возможно, ваш партнер и сам давно об этом думал, но ему был нужен "толчок".

Весы

Ретроградная Венера принесет Весам много радости. Считается, что период ретрограда обнажает все проблемы, однако представители этого знака Зодиака не будут страдать. Их жизнь заиграет новыми красками.

Если вы решили, что устали от отношений с избранником, не бойтесь сжигать мосты. В период ретроградной Венеры вы можете встретить человека, который подарит вам веру в настоящую любовь. Однако вам не стоит торопить отношения, какое-то время нужно наслаждаться романтикой, не думая о чем-то глобальном и серьезном.

Напомним, ранее стало известно, что карты Таро напророчили большие проблемы трем знакам Зодиака.

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