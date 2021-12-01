Трем знакам Зодиака будет сопутствовать удача.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые попали в список любимчиков фортуны. Весь 2022 год будет благоприятным для их новых начинаний как на работе, так и в личной жизни.

Телец

Тельцы наконец обретут уверенность в себе и собственных силах. Это поможет им сделать значительный рывок в карьере. Подумайте о собственном бизнесе, который может принести ваш высокий доход. Кроме того, вам стоит уже сейчас начинать реализовывать свои мечты. И. поверьте, в 2022 году вы сможете получить то, чего так долго ждали.

Вас ждет удача на любовном поприще. Вы можете встретить человека, который полностью изменит вашу жизнь. При этом астрологи советуют вам быть более мягкими и дипломатичными, но не менее страстными. Постарайтесь не только говорить, но и слушать. Проявляйте инициативу. Что касается бизнеса, то 2022 год будет благоприятным для инвестиций.

Лев

Львам повезет во всех сферах жизнедеятельности. Они у фортуны на первом месте. В любви все будет гладко и спокойно, на работе их ждет процветание. Также и здоровье их не подведет. В целом следующий год будет для них максимально удачным.

Напомним, какие подарки любят знаки Зодиака и чем их удивить.

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Автор: Диана Могилевич