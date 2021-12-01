Астрологи назвали три знака Зодиака, которые попали в список любимчиков фортуны. Весь 2022 год будет благоприятным для их новых начинаний как на работе, так и в личной жизни.
Телец
Тельцы наконец обретут уверенность в себе и собственных силах. Это поможет им сделать значительный рывок в карьере. Подумайте о собственном бизнесе, который может принести ваш высокий доход. Кроме того, вам стоит уже сейчас начинать реализовывать свои мечты. И. поверьте, в 2022 году вы сможете получить то, чего так долго ждали.
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Вас ждет удача на любовном поприще. Вы можете встретить человека, который полностью изменит вашу жизнь. При этом астрологи советуют вам быть более мягкими и дипломатичными, но не менее страстными. Постарайтесь не только говорить, но и слушать. Проявляйте инициативу. Что касается бизнеса, то 2022 год будет благоприятным для инвестиций.
Лев
Львам повезет во всех сферах жизнедеятельности. Они у фортуны на первом месте. В любви все будет гладко и спокойно, на работе их ждет процветание. Также и здоровье их не подведет. В целом следующий год будет для них максимально удачным.
Напомним, какие подарки любят знаки Зодиака и чем их удивить.
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